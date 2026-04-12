Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayan kongrede mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, tek aday olarak delegelerin karşısına çıktı. Tek listeyle gidilen kongrede, Sarıca’nın başkanlığındaki yönetim kurulu listesi de delegelerin onayına sunuldu. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, yeni döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı.

YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede belirlenen yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Abbas Çağlar, Ömer Berk, Ali Sulu, Arif Gülşen, Bekir Çöl, Besim Erdoğan, Durali Özdemir, İbrahim Er, Mehmet Mecek, Ali İhsan Ünsal, Muhammet Esat Gözükara, Sıddık Uyar, Rukiye Gülşen ve Yılmaz Yalçın.

Yedek üyeler ise İzzettin Öden, Lekalem Düzgün, Mehmet Gürkan, Hasan Sezer, Mehmet Özkan, Hüseyin Gülşen, Mustafa Çomar, Ruhşen Aslan, Ömer Demir, Hüseyin Pelitoğlu, Hüseyin Göktaş, Turgut Turga, Vehbi Oruç, Nurettin Çapar ve Yunus Şahiner’den oluştu.

'HEDEF DAHA GÜÇLÜ TEŞKİLAT'

Kongrede konuşan İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yeni dönemde daha güçlü bir teşkilat yapısı ve sahada daha aktif bir çalışma hedeflediklerini vurguladı. Sarıca, Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmek için değil; adil bir düzenin, ahlaklı siyasetin ve yaşanabilir bir Türkiye idealinin altını bir kez daha çizmek için toplandık. Saadet Partisi kongreleri makamların ve listelerin değil, davanın ve sorumluluğun tazelendiği yerlerdir; bizim siyasetimiz kişiler için değil ilkeler içindir, günü kurtarmak için değil geleceği inşa etmek içindir. Değerli dava arkadaşlarım, görev süremiz boyunca mahalle teşkilatlarımızı güçlendirdik, esnaf ziyaretleriyle halkımızın sorunlarını yerinde dinledik, gençlerimizle ve kadınlarımızla sahada aktif olduk, basın açıklamalarıyla haksızlıkların karşısında durduk, emeklinin, asgari ücretlinin ve çiftçinin sesi olmaya gayret ettik; çünkü biliyoruz ki milletin derdiyle dertlenmeyen siyaset, siyaset değildir. Bugün ülkemizde emekli geçinemiyor, gençler umutsuz, esnaf borçla ayakta kalmaya çalışıyor, adalet duygusu her geçen gün zedeleniyor; ilçemizde de tablo farklı değil, plansızlık, adaletsizlik ve israf yerel yönetim anlayışına hâkim durumda ve biz Saadet Partisi olarak bu düzen değişmelidir diyoruz. Biz yolsuzluğa, israfa, ayrımcılığa ve ahlaksızlığa karşıyız; en önemlisi adaletin, liyakatin ve hakkaniyetin tarafındayız, çünkü bu siyaseti bir emanet bilinciyle yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde teşkilat içi eğitimi artıracak, mahalle temsilciliklerimizi daha aktif hâle getirecek, gençlerimizi karar alma süreçlerine daha fazla dahil edecek, kadın kollarımızla sahada daha güçlü olacak ve halktan kopuk değil halkın içinde bir siyaset anlayışı sürdüreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bizim en büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimizdir; farklı düşünebiliriz ama aynı davanın neferleriyiz, unutmayalım ki ayrılırsak kaybederiz, birleşirsek başarırız. Bu süreçte emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza ve delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Rabbimden birliğimizi daim kılmasını, davamızı iktidarla, iktidarı da adaletle buluşturmayı bizlere nasip etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

