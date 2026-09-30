Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan karar doğrultusunda, aralarında Alanya ve Konyaaltı belediye başkanlarının da bulunduğu 5 isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. 30 Eylül 2026 tarihinde alınan bu karar, MYK toplantısının ardından kamuoyuna resmen duyuruldu.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'dan üç, Antalya'dan ise iki belediye başkanı disiplin sürecine dahil edildi. İşlem başlatılan isimlerin Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik olduğu bildirildi.

TEDBİRLİ SEVK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Parti içi disiplin uygulamalarında tedbirli olarak YDK'ya sevk edilen üyeler, haklarındaki nihai karar verilene kadar parti faaliyetlerine katılamıyor ve partiyi temsilen görev alamıyor. YDK tarafından yürütülecek inceleme sürecinde, dosyaların değerlendirilmesi ve ilgili isimlerin durumunun karara bağlanması bekleniyor.

GÖZLER YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNDA

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de disiplin listesinde yer alması sebebiyle, kuruldan çıkacak karar ilçe kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. YDK'nın yapacağı nihai değerlendirmenin ardından beş belediye başkanının parti üyeliklerine ilişkin süreç kesinleşmiş olacak.