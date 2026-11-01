Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül hakkında yeni iddialar dile getirdi. CNN Türk muhabiri Serdar Er'in aktardığı bilgilere göre Sarıgül, babasının Özgür Özel'e iki parça halinde toplam 350 bin dolar verdiğini öne sürdü.

İfade tutanaklarına yansıyan iddialara göre, ilk teslimat parti kuruluş aşamasında gerçekleşti. Emir Sarıgül, babasının Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoran çıkışında Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bıraktığını ileri sürdü. Sarıgül, bu bilgiyi doğrudan babası Mustafa Sarıgül'den öğrendiğini ifade etti.

ATKI KUTUSUNDA 100 BİN DOLAR TESLİMATI İDDİASI

İkinci teslimatın ise bir hediye paketi aracılığıyla yapıldığı iddia edildi. İstinye Park'taki bir mağazadan alınan iki adet atkının bulunduğu pakete, Mustafa Sarıgül tarafından 100 bin dolar yerleştirildiği öne sürüldü. Emir Sarıgül, söz konusu paketin Ankara Ulus Platin konutlarında Özgür Özel'e hediye formatında teslim edildiğini aktardı.

SORUŞTURMANIN KAYNAĞI VE MASAK RAPORU BEKLENTİSİ

Soruşturma süreci, Almanya'da yaşayan iki kişinin gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırdığı iddia dosyasıyla başlamıştı. 80 milyon ve 100 milyon euro tutarındaki şüpheli işlemlerin incelendiği dosyada 20'den fazla tutuklu bulunuyor. Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Mustafa Sarıgül hakkında şu an bir işlem yapılamazken, soruşturmanın seyrini belirleyecek MASAK raporunun beklendiği bildirildi. Ek ifadesinde tahliye ve yakın koruma talep eden Emir Sarıgül'ün iddiaları, hesap hareketlerinin incelenmesiyle netlik kazanacak.