TBMM’ye sunulan teklif emekli esnafı kapsıyor. Ancak henüz yasalaşmadı. Şartlar ve detaylar netleşmeye başladı.

Türkiye’de emekliye ÖTV’siz araç beklentisi yeniden gündemde. Özellikle artan araç fiyatları sonrası gözler Ankara’ya çevrildi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Ancak teklif şu an için yasalaşmış değil. Süreç komisyon ve genel kurul aşamalarından geçecek.

MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

En çok merak edilen soru bu. Kısa cevap net: Hayır, henüz Meclis’ten geçmedi.

Teklif şu an değerlendirme aşamasında. Yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor. Yani şu an için emeklilere ÖTV’siz araç hakkı başlamış değil.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Teklif tüm emeklileri değil, belirli bir grubu hedef alıyor. Buna göre:

• Esnaf ve sanatkâr olan emekliler

• Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında emekli olanlar

• Emeklilikten sonraki ilk 5 yıl içinde başvuru yapanlar

Yani SSK veya memur emeklileri şu anki teklif kapsamında yer almıyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Teklifte dikkat çeken en önemli detaylardan biri sıkı kurallar. Amaç, sistemin ticari kazanca dönüşmesini engellemek.

• Hak sadece 1 kez kullanılabilecek

• Araç 5 yıl boyunca satılamayacak

• Devir yasağı uygulanacak

• Kaza, deprem gibi durumlarda istisna tanınabilecek

Bu şartlar, mevcut engelli araç ÖTV muafiyetine benzer bir sistem kurulacağını gösteriyor.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA OLACAK?

Henüz resmi bir model listesi yok. Ama kulislerde konuşulanlara göre:

• 1.6 motor altı binek araçlar

• Yerli üretim ve ekonomik segment modeller

Fiat, Renault, Hyundai, Dacia ve Toyota gibi markaların bazı modellerinin kapsamda olabileceği değerlendiriliyor.

Bu da aslında düşük ve orta gelirli emeklilere yönelik bir düzenleme olacağını gösteriyor.

ALANYA’DAKİ EMEKLİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya’da özellikle küçük esnaf olarak çalışıp Bağ-Kur’dan emekli olan binlerce kişi var. Araç fiyatlarının 700 bin TL’den başlayıp milyonlara çıktığı bir dönemde, ÖTV muafiyeti ciddi bir avantaj olabilir.

Bir emeklinin bugün sıfır araç alması neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda. Bu teklif geçerse… bir nebze nefes aldırabilir.

Ama henüz erken. Çünkü teklif daha yolun başında.

Biraz beklemek gerekecek.

SON DURUM NE?

• Teklif TBMM’ye sunuldu

• Yasalaşmadı

• Şartlar taslak halinde

• Süreç devam ediyor

Özetle: Emekliye ÖTV’siz araç henüz çıkmadı.

Gelişmeler oldukça detaylar netleşecek.