Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada, Ankara’daki otelde gözaltına alınan belediye personeli S.A.’nın emniyet ifadesi gündeme geldi. İddiaya göre S.A., aylık gelirini 70 bin TL olarak beyan etti, Yalım ile Batum’a gittiklerini ve casinoya uğradıklarını doğruladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dosyaya giren yeni ifade, siyasi gündemde yeni bir tartışma başlattı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ankara’daki bir otelde Yalım ile birlikte gözaltına alınan belediye çalışanı S.A.’nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Haberlere göre S.A., belediyede 2024 Aralık ayında göreve başladığını, etkinliklerde sunuculuk yaptığını ve aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu söyledi.

İFADEDE İLİŞKİ İDDİASI DA YER ALDI

Habertürk ve Ensonhaber’de aktarılan bilgilere göre S.A., ifadesinde Özkan Yalım ile yaklaşık üç aydır duygusal ilişki yaşadıklarını söyledi. Dosyada ayrıca gizli tanık beyanları doğrultusunda, belediyede işe alımlar ve bazı personelin fiili çalışma yerlerine ilişkin çeşitli iddiaların da sorulduğu aktarıldı. S.A. ise başka bir kadınla ilgili soruya verdiği yanıtta, o kişinin belediyede çalıştığını bilmediğini ve belediyede hiç görmediğini öne sürdü.

BATUM VE CASİNO SORUSU DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmaya yansıyan en dikkat çekici başlıklardan biri de Batum seyahati oldu. Haberlere göre S.A.’ya, Yalım’ın telefonunda tespit edilen bazı yazışmalar ve uçuş kayıtları da soruldu. Açık kaynak incelemesinde adı geçen yerin Batum’daki bir casino olduğunun tespit edildiği belirtilirken, S.A. de Gürcistan’da kumarhanelerin yasal olduğunu, bu nedenle söz konusu mekâna gittiklerini söyledi. Burada önemli olan nokta şu: Dosyaya yansıyan bu bölüm, emniyet ifadesine dayanan bir iddia zinciri olarak öne çıkıyor. Nihai değerlendirme ise yargı sürecinde netleşecek.

İZİN KULLANIMIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Yine aynı haberlerde yer alan bilgiye göre S.A., Batum ve Ankara sürecindeki izin işlemlerine ilişkin herhangi bir yıllık izin dilekçesi vermediğini söyledi. Bu konuların Özkan Yalım tarafından bilindiğini öne süren S.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Belediyede görevli bir personelin resmi izin süreci olmadan şehir dışı seyahat iddiasıyla dosyada yer alması, soruşturmanın idari boyutunun da ayrıca tartışılmasına yol açtı. Hele kamu görevi tarafı varsa, bu detay gözden kaçmıyor.

YALIM HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA SON DURUM

Habertürk, TRT Haber ve Sözcü’de yer alan bilgilere göre Özkan Yalım, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet alma” ve “icbar suretiyle irtikâp” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. TRT Haber, Yalım’a ait şirketlerde de arama yapıldığını aktardı. Sözcü ise CHP yönetiminin Yalım’ın parti üyeliğini askıya aldığını yazdı. Yalım ise ifadesinde suçlamaları reddetti.

Dosyada öne çıkan başlıklar yalnızca özel hayat iddialarıyla sınırlı değil. Belediyede işe alım süreçleri, sigorta ödemeleri, özel işletmelerle belediye kadroları arasındaki ilişki iddiaları ve mali bağlantılar da soruşturmanın ana omurgasını oluşturuyor. Bu nedenle haberin merkezinde sadece magazinel taraf değil, kamu kaynağı kullanımı ve belediye yönetimiyle ilgili ciddi iddialar bulunuyor. Sürecin bundan sonraki aşamasında savcılık ve mahkeme dosyasına girecek yeni belgeler belirleyici olacak.