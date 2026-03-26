PORTEKİZLİ teknik direktör Joao Pereira yönetiminde mücadele eden Corendon Alanyaspor, bu süreçte 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti. Topladığı 31 puanla 18 takımlı ligde 10'uncu sırada yer alan turuncu-yeşilli takım, istikrarlı ama temkinli performansıyla öne çıkıyor. Özellikle güçlü rakiplere karşı ortaya koyduğu dirençle dikkat çeken temsilcimiz, İstanbul deplasmanlarında önemli sonuçlara imza attı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 2-2, Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor, Trabzonspor deplasmanından da puan çıkarmayı başardı. Bu tablo, ekibin kolay kolay teslim olmayan bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.

DENGELİ OYUN, ARTI AVERAJ

Corendon Alanyaspor'un bir diğer dikkat çeken yönü ise gol dengesi oldu. 27 maçta 33 gol atıp 32 gol yiyen temsilcimiz, +1 averajla ilk 6'daki takımların dışında artı averaja sahip tek ekip olarak öne çıktı. Milli aranın ardından gözler Gaziantep FK deplasmanına çevrildi. Sezonun ilk yarısında golsüz berabere biten karşılaşmanın rövanşında Alanyaspor'un nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Turuncu-yeşilliler, bu kez 3 puan alarak beraberlik serisine son vermeyi hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yapılan antrenmanla sürdüren Alanyasporlu futbolcular, çalışmalara bugün yapılacak idmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU