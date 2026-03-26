DİJİTAL dönüşüm ve veri güvenliğini stratejik hedefleri arasına koyan Alanya Üniversitesi, yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda dünya genelinde kabul gören en güncel bilgi güvenliği standardı olan ISO/IEC 27001:2022 belgesini bünyesine kattı.

BİLGİ GÜVENLİĞİNDE ULUSLARARASI STANDART

QualityPlus tarafından yapılan denetimler sonucunda verilen sertifika; üniversitenin akademik ve idari süreçlerinde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlama konusundaki yetkinliğini kanıtlıyor. Sertifika kapsamı, üniversitenin tüm yükseköğretim hizmetlerinde bilgi güvenliğinin eksiksiz sağlanmasını içeriyor.

‘VERİLERİMİZ VE DİJİTAL VARLIKLARIMIZ GÜVENDE’

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, günümüz dünyasında bilginin en değerli hazine olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Üniversite olarak sadece eğitim ve araştırmada değil, bu süreçlerin temelini oluşturan bilgi güvenliğinde de öncü olmayı hedefliyoruz. ISO 27001:2022 belgesi, öğrencilerimizin, personelimizin ve paydaşlarımızın verilerini uluslararası standartlarda koruduğumuzun bir taahhüdüdür. Dijital altyapımıza yaptığımız yatırımların bu tür prestijli sertifikalarla taçlanması, üniversitemizin kurumsal kalitesini bir adım daha öne çıkarmaktadır.”

SİBER TEHDİTLERE KARŞI TAM KORUMA

Bu sertifikasyonla birlikte Alanya Üniversitesi; siber risklerin yönetimi, veri sızıntılarının önlenmesi ve bilgi güvenliği farkındalığının artırılması konularında sürdürülebilir bir yönetim modeli benimsediğini resmileştirmiş oldu.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN