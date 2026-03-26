NESİNE.COM 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, önceki gün İzmir'de Altay'a konuk oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşma, her iki takımın da gol bulmakta zorlanmasıyla başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. Zorlu deplasmandan 1 puanla dönen Alanya 1221 FSK, ligde son 4 haftaya girilirken puanını 31'e yükseltti. Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla puan tablosundaki 9'uncu sıradaki yerini korudu. Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken temsilcimiz, aldığı bu puanla ligde kalmayı da matematiksel olarak garantiledi. Kalan haftalarda daha üst sıraları hedefleyen Alanya ekibi, sezonu en iyi noktada tamamlamak için sahaya çıkacak. Teknik heyet ve futbolcuların performansı camiada memnuniyet yaratırken, Alanya 1221 FSK'nin son haftalardaki mücadelesi merakla bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya 1221’den Altay deplasmanında kritik puan
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Altay ile deplasmanda karşılaştığı kritik mücadeleden altın değerinde bir puan aldı
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika! Antalya'da deprem
Antalya ve Alanya'da sağanak alarmı: İşte gün gün hava durumu raporu
Birlikte olduğu kadından 'Ters ilişki' isteyince canından oldu
Son Dakika! Türkiye Irak'tan çıktı
Alanya'da ödüllü spor kulübü mühürlendi: 50 sporcu ortada kaldı
Paralı Rusların yeni rotası belli oldu: Alanya ve Antalya listede var mı?