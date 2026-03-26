NESİNE.COM 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, önceki gün İzmir'de Altay'a konuk oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşma, her iki takımın da gol bulmakta zorlanmasıyla başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. Zorlu deplasmandan 1 puanla dönen Alanya 1221 FSK, ligde son 4 haftaya girilirken puanını 31'e yükseltti. Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla puan tablosundaki 9'uncu sıradaki yerini korudu. Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken temsilcimiz, aldığı bu puanla ligde kalmayı da matematiksel olarak garantiledi. Kalan haftalarda daha üst sıraları hedefleyen Alanya ekibi, sezonu en iyi noktada tamamlamak için sahaya çıkacak. Teknik heyet ve futbolcuların performansı camiada memnuniyet yaratırken, Alanya 1221 FSK'nin son haftalardaki mücadelesi merakla bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

