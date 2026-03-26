‘ANILARIN YAŞATILMASINA SAYGI DUYUYORUZ’

​Olay yerine giderek mezarları inceleyen Sağlamer, mezarların birbirine yakınlığı ve temizliğinin, bu canlıların sahipli olduğunu ve bir anının yaşatılması adına buraya defnedildiğini açıkça gösterdiğini belirtti. Mezarlardaki bazı fotoğrafların solmuş olmasının, bu yas sürecinin bir süredir burada devam ettiğini kanıtladığını ifade eden Sağlamer, sahillerin bu amaçla kullanılmasının teknik olarak doğru olmadığını ancak yaşanan bu özel duruma ve patili sahibi vatandaşın acısına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

​NAKİL VE PSİKOLOJİK DESTEK TEKLİFİ

​Mimar Hasan Sağlamer, bu duygusal süreçte çözüm odaklı bir yol haritası da sundu. Eğer hayvan sahibi vatandaşımız bu mezarları daha uygun bir yere taşımak isterse, köpeklerin güvenli ve usulüne uygun bir şekilde nakil edilmesine gönüllü olarak yardımcı olacaklarını belirtti. Ayrıca, bu kaybın getirdiği ağır travmaların ve acının hala taze olduğunu düşünen vatandaş için gönüllü psikolog hayvanseverlerin destek sağlamasına da aracılık edebileceklerini ifade eden Sağlamer, bir hayvanseverin dostunu kaybetmesinin yarattığı derin boşluğu anladıklarını ve bu acıyı paylaştıklarını dile getirdi. ​Hasan Sağlamer, sözlerini "Can dostlarını kaybeden vatandaşların bize ulaşması yeterli olur" diyerek, hayvan sahibine yardım elini uzatan sıcak bir çağrıyla tamamladı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi