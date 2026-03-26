​EĞİTİM PLANLAMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

​Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Asiltürk, eğitimlerin verimliliği ve planlaması için talep toplama sürecinin kritik olduğunu vurgulayarak; "Mahallemizdeki tarımsal kalkınmayı desteklemek adına belediyemizle önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlarımızın 1 Nisan ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında bilgilerini tarafımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir," dedi.

​MODERN TARIMIN TÜM KODLARI BU KURSLARDA

​Programın içeriğine dair detayları paylaşan Muhtar Asiltürk, eğitimlerin sadece teoriyle sınırlı kalmayacağını, pratik uygulamaları da kapsayacağını dile getirdi. Kurs kapsamında; meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimlerinden, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere, tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliğinden ipek böcekçiliği ve dut yetiştiriciliğine kadar geniş bir yelpazede uzman desteği sağlanacağını ifade etti.

​BİLİNÇLİ ÜRETİM VE DOĞRU GÜBRELEME VURGUSU

​Toprağın korunması ve verimin artırılması noktasında teknik eğitimin şart olduğunu hatırlatan Asiltürk, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Üreticimizin en büyük ihtiyacı olan toprak analizinin önemi, analize dayalı gübreleme ve örnek alma teknikleri bu eğitimin temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca zeytin ve turunçgiller yetiştiriciliği ile hastalık ve zararlılarla biyolojik, biyoteknik mücadele yöntemlerini öğrenerek, doğaya saygılı ve yüksek kazançlı bir üretim modeline geçmeyi hedefliyoruz."

​KOOPERATİFÇİLİKLE GÜÇ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

​Eğitimlerin sadece teknik üretimle sınırlı kalmadığını, kurumsallaşma adına "Kooperatifçilik Eğitimi"nin de programda yer aldığını belirten Muhtar Muammer Asiltürk, mahalle halkının el birliğiyle daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması için tüm vatandaşları 30 Nisan tarihine kadar muhtarlığa kayıt yaptırmaya davet etti. Sudi ÇANDIR)

