Mavi-beyazlı gençler, play-off eşleşmesinde ise Alanyaspor ile eşleşti. Alanya 1221 FSK Başkanı Levent Uğur, U15 takım oyuncularını, Gençlik Gelişim Sorumlusu Emin Yücesan ve antrenör Ersin Kükükgenç'i tebrik etti. Gençlik Gelişim Sorumlusu Emin Yücesan, amaçlarının A Takımda alt yapıdan oyuncu oynatabilmek olduğunu belirterek, "U15 takım oyuncularımızı ve Ersin Küçükgenç hocamızı tebrik ediyoruz. Oyuncularımızı A takıma hazırlamak için çalışıyoruz. Başkanımız ve bize desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." dedi. Şerife ÇOBAN

Kaynak: Haber Merkezi