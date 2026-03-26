ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş'ın doktor kızı Zeynep Akbaş, meslektaşı Mehmet Arif Gökçeciler ile evlilik yolunda önemli bir adım attı. Aynı zamanda Alanya Belediye Meclis Üyesi Alaaddin Işık'ın da yeğeni olan Zeynep Akbaş ile Mehmet Arif Gökçeciler'in nişan merasimi, aile arasında düzenlenen sade ve samimi bir törenle gerçekleşti. Yakın aile fertlerinin katılımıyla gerçekleştirilen nişan töreninde mutluluk gözlerden kaçmazken, genç çiftin heyecanı ve uyumu davetliler tarafından takdirle karşılandı. Sağlık camiasında görev yapan iki genç doktorun bu özel birlikteliği, hem aileleri hem de yakın çevreleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Akbaş ve Gökçeciler ailelerini bir araya getiren bu anlamlı günde, çiftin yüzükleri takılarak evlilik yolunda ilk resmi adım atılmış oldu. Cemali AYDINOĞLU

