MÜZİK eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de sporla iç içe keyifli anlar yaşadı. Mini koordinasyon antrenmanı ile temel futbol becerilerini deneyimleyen öğrenciler, penaltı yarışmasında ise kıyasıya rekabet etti. Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanı ve enerjisi dikkat çekerken, öğretmenler ve veliler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TEKNİK VE SOSYAL GELİŞİM

Etkinlikte konuşan Genel Koordinatör Arif Özkan Kaya, Alanyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmanın ötesinde, gençlerin gelişimine katkı sağlayan bir spor markası olduğunu vurguladı. Kaya, İstanbul'da ilk kez hayata geçirilecek Alanyaspor Futsal eğitimi hakkında da bilgi vererek, çocukların hem teknik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

KATILIMCILARDAN TAM NOT

Altyapıya verdiği önemle bilinen turuncu-yeşilli kulübün İstanbul'daki yapılanmasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladığı ifade edilirken, bu tür etkinliklerin yıl boyunca farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi. Etkinlik sonunda öğrencilere günün anısına Alanyaspor atkısı hediye edilirken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Sporla erken yaşta tanışmanın önemine dikkat çeken organizasyon, katılımcılardan tam not aldı. Cemali AYDINOĞLU