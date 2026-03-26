ALANYA Belediyesi ile Alanya Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde, Dünya Orman Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. 2025 yılında meydana gelen büyük orman yangınından etkilenen Alfendi Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, doğayı korumak ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla toplam 2 bin 400 fidan toprakla buluşturuldu. Kızılkule’nin 800. yılı anısına etkinlikte alana 800 adet defne, 800 adet kızılçam ve 800 adet servi fidanı dikildi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Çıplaklı Mahallesi Bucakoluk Orman Deposu çevresinde düzenlenen etkinliğe; Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Orman Muhafaza Memuru Oğuz Gürbüz, Özel Oba Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevda Nesibe Akın, yurt öğrencileri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Katılımcılar ayrıca 120 adet kızılçam fidanını daha toprakla buluşturdu.



‘GENÇLERİMİZİN DİKİLİ BİR FİDANI OLSUN’

Dim TV'ye konuşan Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında ‘Türkiye’nin gücü: Orman’ temasıyla fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında meydana gelen büyük orman yangınından etkilenen Alfendi Mahallesi’ne, Kızılkule’nin 800. yılı anısına 800 adet defne, 800 adet kızılçam ve 800 adet servi fidanı dikiyoruz. Daha güzel bir gelecek ve daha yeşil bir Alanya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle öğrencilerimizin bu etkinliklerde yer almasını önemsiyoruz. Geleceğin teminatı olan gençlerimizin dikili birer fidanı olsun, onların büyümesine tanıklık etsinler istiyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERE DOĞA BİLİNCİ AŞILANIYOR

Etkinlikte öğrencilerin aktif rol alması dikkat çekerken, doğa sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı. Orman Muhafaza Memuru Oğuz Gürbüz, organizasyon için Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek tüm vatandaşları ormanları korumaya davet etti. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ise, “Kız öğrencilerimiz fidanları toprakla buluşturdu. Bu tür etkinliklerle hem doğaya katkı sağlıyor hem de gençlerimizde çevre bilincini güçlendiriyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)