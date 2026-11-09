ALANYA’NIN ilk Milli Eğitim Müdürü, Yeni Alanya Gazetesi’nin kurucusu ve Alanya basınının duayen isimlerinden merhum Arıkan Yılmaz Dim, bugün kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aksoy, okulun önceki müdürü ve şuan ki Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, öğretmenler, öğrenciler, merhumun ailesi ve Dim Medya A.Ş. çalışanları katıldı. Merhum Arıkan Yılmaz Dim’in kabri başında Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi.

‘ONUN FELSEFESİNİ YAŞATMAK BİZİM VAZİFEMİZ’

Anma töreninde konuşan KGK Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, merhum Arıkan Yılmaz Dim’i her yıl öğrencilerle birlikte anmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Arıkan Yılmaz Dim’in yalnızca gazeteci ve eğitimci olmadığını, aynı zamanda bilim insanı kimliğiyle de önemli çalışmalara imza attığını belirten Dim, şöyle konuştu: “Öncelikle hepiniz Arıkan Yılmaz Dim’in huzuruna teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Onu her yıl böyle öğrencilerle beraber anmak bizim için gerçekten çok huzur veriyor. Bizler de bundan çok haz alıyoruz. İnanıyoruz ki kabrinin nuru artıyor. Arıkan Yılmaz Dim, hem gazeteci hem eğitimci ama aslında bir bilim adamıydı. Düşünen, kitapları olan, yazan, çizen bir insandı. Gerçekten eğitim dünyasına da basın dünyasına da çok büyük katkıları oldu. Ölmeden önce de şu an sizin okuduğunuz okulun vasiyetnamesini yazdı, sözleşmesini ve protokolünü imzaladı, bize bıraktı. Biz de aile olarak onun vasiyetini yerine getirdik. Bu okulu meydana getirdik, tamamladık ve Milli Eğitim Bakanlığına teslim ettik. Sizler de bu okulun ışıklarısınız, ışık saçıyorsunuz. Onun kabrini de nurlandırıyor, kendisini rahmetle anmamızı her zaman sağlıyorsunuz. Değerli hocalarımız da her sene yaptıkları eğitim faaliyetlerinin dışında bu anma törenini de sürdürüyorlar. Hem eski hem yeni müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun.”

‘ALANYA'YA ÖNCÜLÜK ETMİŞ BİR DUAYEN’

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aksoy ise merhum Dim’in Alanya için sıradan bir isim olmadığını, kente birçok alanda öncülük ettiğini söyledi. Dim’in geride bıraktığı eserlerle yaşamaya devam ettiğini belirten Aksoy, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler olarak bu emanete sahip çıkmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Aksoy, “Arıkan Yılmaz Dim, Alanya’da sıradan bir insan değil. Beraber çalışma imkânım olmadı ama gördüğümüz, duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla birçok konuda Alanya’ya öncülük etmiş, liderlik yapmış bir şahsiyet. Bazı insanlar ölümsüzdür. Bıraktıkları eserlerle biz bunu şu an burada yaşıyoruz. Okulumuzun adını veren, kendi adına okul yaptıran Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi’nin idarecisi olmaktan şahsım ve arkadaşlarım adına gurur duyuyoruz. Bu emanete hep beraber öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle sahip çıkmaya çalışıyoruz. Okulumuzu fiziki anlamda, eğitim öğretim anlamında, sosyal ve kültürel faaliyetler anlamında, akademik anlamda ve en önemlisi meslek lisesi olmamız nedeniyle mesleki anlamda geliştirmeye, iyileştirmeye çalışıyoruz. Buradan bir kez daha kıymetli müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Kıymetli hayırsever ailemize de okulumuza vermiş oldukları maddi ve manevi desteklerden dolayı huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

‘HER ZAMAN KALBİMİN BİR KÖŞESİNDE’

Okulun önceki müdürü ve halen Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan Nazım Karagedik de Arıkan Yılmaz Dim’in adını taşıyan okulda görev yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu mirasın yeni yönetim ve eğitim camiası tarafından yaşatılmasının kendileri için ayrı bir gurur olduğunu belirten Karagedik, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Karagedik, “Mehmet Ali Bey’e, ailesine, kardeşlerine ve okul müdürümüz Mustafa Bey’e bu organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. Bizler de daha önce böyle bir okulda çalışmış olmanın hazzını yaşadık. Şimdi bu mirasın hep birlikte devam etmesi de bizim için ayrı bir gurur. Ben her zaman kalbimin bir köşesinde Arıkan Yılmaz Dim Lisesi’ni taşıyorum. Okul olarak, eğitim camiası olarak gerçekten bu hissiyatı yaşadığımız bir kurum. Onun için katılan herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Dim Medya ailesine de teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.