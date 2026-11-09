Alanya'da tarımsal üreticileri yakından ilgilendiren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kestel Mahallesi'nde bulunan bir seradan çok sayıda avokadonun çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisi yakalanırken, üreticinin maddi zararı karşılandı.

SERASINDAKİ AVOKADOLARIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. isimli üreticinin serasından kimliği başlangıçta belirlenemeyen kişi tarafından çok sayıda avokado çalındı.

Serasındaki ürünlerin çalındığını fark eden üretici A.B., durumu jandarmaya bildirerek şikâyetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla inceleme başlattı.

JANDARMA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ TESPİT ETTİ

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda seradan avokadoları çaldığı şüphesiyle A.T.Ç. isimli kişi tespit edildi.

Kimliği belirlenen şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AVOKADOLARIN PARASINI ÖDEDİ, SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından şüpheli A.T.Ç.'nin çaldığı avokadoların bedelini sera sahibi A.B.'ye ödediği öğrenildi.

Üreticinin maddi zararının karşılanmasının ardından şüpheli serbest bırakıldı.

Böylece Kestel Mahallesi'nde yaşanan avokado hırsızlığı olayında üreticinin mağduriyeti giderilmiş oldu.