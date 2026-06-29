Avrupa üzerinden Türkiye'ye ulaşan sıcak hava dalgası, 29 Haziran Pazartesi günü Antalya'yı ve ilçelerini etkisi altına aldı. Antalya'nın turizm ve sahil ilçesi Alanya'da gün boyu hava açık ve sıcak geçerken, hissedilen en yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçüldü.

Sahil şeridinde yer alan Alanya'da yüksek nem oranı sıcağın etkisini artırırken, vatandaşlar günün serin saatlerini tercih etti. Denize girecekler ve dışarıda vakit geçirecekler için güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatleri konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji ve sağlık yetkilileri, sıcak havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturduğunu belirtti. Yetkililer; bol su tüketilmesini, açık renkli ve ince kıyafetler giyilmesini, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını önerdi. Avrupa kaynaklı sıcak dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.