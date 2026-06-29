ALANYA’DA Serkan Batı Kuyumculuk’un açılışı, 25 Metrelik Yol üzerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa siyasi parti ilçe başkanları ile yönetimleri, oda başkanları, STK Temsilcileri, işletme sahibi Serkan Batı’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi işletme önünde yoğun kalabalık oluşurken, davetliler Serkan Batı ve ailesini tebrik etti.

‘ALANYA’YA DEĞER KATACAK BİR İŞLETME’

Açılışta konuşan Alanya Belediye Başkan Vekili Nazmi Zavlak, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik adına katılımcıları selamladığını belirterek işletmenin kente hayırlı olmasını diledi. Zavlak, “Alanya’mıza değer katacak bu güzel işletmenin açılışında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Burası sadece bir işletmenin açılışı değil; emeğin, cesaretin, heyecanın ve hayalin buluştuğu bir açılış. Serkan Batı’nın bugüne kadar emeğiyle ve güveniyle çıktığı yolculuk bugün burada karşılığını buldu. Bu güzel işletmemizin Alanya’mıza ve esnaf camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

SERKAN BATI KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

İşletme sahibi Serkan Batı ise açılışa katılan davetlilere teşekkür ederek, kuyumculuk mesleğinde yılların emeğini yeni işletmesiyle taçlandırdığını söyledi. Batı, “Bugün burada sadece bir iş yerinin açılışını yapmıyoruz. Yılların emeğinin, alın terinin ve hayallerin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahit oluyoruz. Hayatta hiçbir şey tek başına elde edilmiyor. Mesleğe ilk adım attığım yıllarda bana yol gösteren büyüklerime, birlikte çalışma onuru yaşadığım dostlarıma, aileme, akrabalarıma ve her zaman yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘GÜVENİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTACAĞIZ’

Serkan Batı Kuyumculuk olarak en büyük hedeflerinin dürüstlükten ödün vermeden hizmet vermek olduğunu ifade eden Batı, “Güveni her şeyin üzerinde tutarak, kaliteli ürün ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla müşterilerimize layık olmaya çalışacağız. Katkılarınız, desteğiniz ve güzel dilekleriniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından yapılan dua ile açılış kurdelesi kesildi. Serkan Batı Kuyumculuk, davetlilerin tebrikleri eşliğinde hizmete başladı. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR