Televizyon ekranlarında reyting uğruna işlenen şiddet teması, dün gece yayınlanan bir diziyle sınırları zorladı. Alanya’da da binlerce hanede izlenen popüler yapım 'Eşref' dizisi, çocukların henüz yataklarına girmediği saatlerde ekrana getirdiği sahneyle izleyiciyi dehşete düşürdü. Dizinin 'Dinçer' isimli karakterinin, öz annesini elleriyle boğarak öldürdüğü anlar, "kurgu da olsa bu kadarı fazla" dedirtti.

ÇOCUKLAR EKRANDAYKEN VAHŞET YAYINI

Uzmanların ve ailelerin televizyondaki şiddet içeriklerine karşı uyarıları sürerken, ulusal kanalda yayınlanan bu görüntüler tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Özellikle okul çağındaki çocukların ve gençlerin televizyon karşısında olduğu bir zaman diliminde, bir evladın annesinin canına kıydığı anların tüm çıplaklığıyla verilmesi kamuoyunda infiale yol açtı. Sosyal medyada örgütlenen izleyiciler, RTÜK’ü göreve çağırırken, sahnenin travmatik etkilerine dikkat çekti.

YAPIMCIDAN ‘TIK’ UĞRUNA TARTIŞMALI HAMLE

Tepkilerin odağındaki bir diğer konu ise yapımcı firmanın tavrı oldu. Gelen eleştirilere rağmen, söz konusu cinayet sahnesinin yapım şirketi tarafından resmi YouTube kanalına yüklendiği görüldü. Videonun, "Öz annesini elleriyle öldürdü" gibi soğukkanlı ve dikkat çekici bir başlıkla servis edilmesi, "şiddetin normalleştirildiği" ve "tık uğruna etik değerlerin hiçe sayıldığı" yorumlarını beraberinde getirdi.

ALANYA’DA AİLELER TEDİRGİN: BU KADARI FAZLA

Dizinin yarattığı şok dalgası Alanya’daki izleyicilerde de karşılık buldu. Vatandaşlar, ülkenin dört bir yanından gelen şiddet haberleri zaten gündemdeyken, kurgusal yapımlarda bu denli ağır sahnelerin kullanılmasının toplumsal psikolojiyi bozduğunu savunuyor. Sosyal medyada patlayan isyanda, "15 yaşındaki çocukların karakterlere özenip şiddete meyledebileceği" ve "senaristlerin reyting için saçmaladığı" vurgulandı. Birçok izleyici, sahneyi gördüğü an televizyonu kapattığını belirterek tepkisini dile getirdi.