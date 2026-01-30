YANILTICI BEYANLARLA YATIRIM TOPLADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede, Güven’in Kalder’in gelir durumu, müşteri sayısı ve marka iş birlikleri konusunda yatırımcılara yanlış ve abartılı bilgiler verdiği ileri sürüldü. Savcılığa göre şirketin tanıtım sunumlarında, Kalder’i aktif şekilde kullanan 26 marka ve ücretsiz denemede olan 53 marka bulunduğu belirtilirken, gerçekte bu verilerin doğru olmadığı iddia edildi.

ÇİFT DEFTER VE SAHTE MALİ KAYIT İDDİASI

Savcılık açıklamasında, Güven’in biri şirketin gerçek mali durumunu, diğeri ise yatırımcılara sunulan ve rakamları şişirilmiş verileri içeren iki ayrı finansal kayıt sistemi kullandığı öne sürüldü. Bu yöntemin yatırımcıların kararlarını etkileyerek fon toplanmasını sağladığı iddia edildi.

O-1A VİZESİ BAŞVURUSUNDA SAHTECİLİK SUÇLAMASI

İddianamede yer alan bir diğer suçlama ise Güven’in ABD’de çalışma izni sağlayan “olağanüstü yetenek” (O-1A) vizesi başvurusuna ilişkin oldu. Savcılığa göre başvuru dosyasında yer alan bazı referans mektupları, şirket yöneticileri tarafından imzalanmış gibi gösterildi ancak bu belgelerin dijital ortamda Güven tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Gökçe Güven hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

Menkul kıymet dolandırıcılığı

Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık

Vize sahtekarlığı

Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı

Bu suçlamaların her biri için ABD federal yasalarına göre uzun süreli hapis cezaları öngörülüyor.

GİRİŞİMCİLİK GEÇMİŞİ

Gökçe Güven, Kalder’i kurmadan önce farklı teknoloji şirketlerinde ürün tasarımı ve geliştirme alanlarında görev aldı. Kalder, geçmişte çeşitli yatırım turlarında milyonlarca dolarlık fon toplayarak uluslararası yatırımcılardan destek görmüştü.

HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

Hazırlanan iddianame suçlamaları içeriyor olup, henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor. Dava süreci ABD federal mahkemelerinde devam ediyor.