'Alanya 90 bin emekçi işsiz'

Ceren ŞAHİN

HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyon Derneği (HOTED) Başdanışmanı Halit Hakan Yeni, Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada Alanya’da yaklaşık 100 bin turizm emekçisi olduğunu ve kış sezonunda emekçilerin yüzde 90’ının işsiz kaldığını kaydetti. Başkan Yeni, “Alanya’da 100 bin civarında turizm çalışanı var ve idari kadronun altında çalışan, vasıfsız sayılan emekçilerin neredeyse tamamı, yani yüzde 90’ı hatta 95’i kışın işsiz kalıyor. Bu emekçilerin yaklaşık 30 bini housekeeping olarak görev yapıyor. Housekeeping yapan emekçilerin de yüzde 95’i işsizler ordusuna dahil oluyor. Bu durum hem turizm sektörüne zarar veriyor, hem de nice ocaklar söndürüyor. Sürdürülebilir bir istihdamdan bahsetmek mümkün olmadığı için kalifiye elemanlar sektörden kopuyor. Bu da turizmi kalitesizleştiriyor. İnsanlar turizmi tercih edilebilir bir sektör olarak görmüyor. Bu da bizleri çok üzüyor” dedi.

‘ZORDA KALAN TURİZM EMEKÇİLERİ BUNALIMA GİRİYOR’

Turizmin 12 aya yayılmasının tek kurtuluş olarak gözüktüğünü söyleyen Yeni, "Eskiden yazın 6 ay çalışan turizm emekçisi, kışın 6 ay işsiz kalsa da yazın kazandığıyla geçinebiliyordu. Artık günümüz ekonomik şartlarında bu mümkün değil. Ardı ardına gelen zamlar, turizm emekçilerinin yaz boyunca kazandığı paranın üstüne çıkıyor. Enflasyonun altında maaşlar eriyor. İnsanlar bunalıma giriyorlar. Alanyamızda da bunun örnekleri var. Kimisi eşinden ayrılıyor, kimisi şehri terk ediyor. Birçok ailenin ekonomik krize bağlı olarak çocuklarına bakamaz duruma geldiklerini, eşlerin boşandıklarını biliyorum. Bu süreçte tek dileğimiz son günlerde ülkemizde yaşanan çok üzücü toplu intihar vakalarının bizlere sıçramaması. Bunu söylemek bile beni ürkütüyor. Umarım bizler yaşamayız" şeklinde konuştu.