Mersin’de bir düğün konvoyu sırasında araçlarını ana yol üzerinde durdurarak ulaşımı engelleyen ve tehlikeli manevralar yapan 7 sürücüye toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.

Güvenlik kameraları ile çevredeki kişilerin cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların yol üzerinde durduğu, bazı kişilerin araçların camlarından ve açılır tavanlarından dışarı sarktığı görüldü. Konvoydaki bir otomobilin ise yol ortasında kendi çevresinde dönerek drift yaptığı belirlendi.

PLAKALAR GÖRÜNTÜLERDEN BELİRLENDİ

Görüntülerin incelenmesinin ardından araçların plakaları ve sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Trafik akışını engelledikleri ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini riske attıkları belirlenen 7 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Sürücülere toplam 695 bin 862 lira para cezası kesilirken, sürücü belgelerine iki ay süreyle el konuldu. Konvoyda kullanılan 7 araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

YOLU KAPATMAK KAZA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Konvoy nedeniyle ana yolun aniden ulaşıma kapatılması, arkadan gelen sürücüler açısından zincirleme kaza riski oluşturuyor. Drift ve benzeri kontrolsüz hareketler ise aracın hâkimiyetinin kaybedilmesine, yayaların ve çevredeki araçların zarar görmesine yol açabiliyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinde sosyal medyaya yansıyan düğün ve asker uğurlama konvoyları sonrasında da sürücülere para cezası, ehliyete geçici el koyma ve araçları trafikten men etme yaptırımları uygulanmıştı. Şubat 2026’da yürürlüğe giren trafik düzenlemeleriyle, yolu kapatan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

ANTALYA’DA DA BENZER İŞLEM YAPILMIŞTI

Antalya’da Ağustos 2024’te bir düğün konvoyunda yolu kapatarak akrobatik hareketler yaptığı belirlenen 4 motosiklet ile bir otomobile toplam 37 bin 625 lira trafik cezası kesilmişti. Son olayda uygulanan yüksek tutarlı ceza, yeni dönemde konvoy ihlallerine karşı daha ağır yaptırımlar uygulandığını ortaya koydu.