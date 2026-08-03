A MİLLİ Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kasım ayında oynayacağı kritik Belçika ve Fransa karşılaşmalarının statları ile maç programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak, grup etabındaki son maçını ise Fransa'nın Bordeaux kentinde oynayacak.

Milliler, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika ile İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Gürsel Aksel Stadyumu daha önce de A Milli Takım'a uğurlu gelmişti. Milliler, bu statta UEFA Uluslar Ligi kapsamında 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Belçika karşılaşmasıyla birlikte İzmir'deki stat, A Milli Takım'ın üçüncü resmi maçına ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlılar, grup etabındaki son sınavını ise 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa deplasmanında verecek. Karşılaşma, Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Fransa mücadelesi, grubun sıralamasını belirleyecek en kritik karşılaşmalardan biri olarak görülüyor. A Milli Takım, güçlü rakipleri karşısında alacağı sonuçlarla hem grup sıralamasını hem de turnuvadaki geleceğini şekillendirmeyi hedefleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın iki önemli karşılaşmasına futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesini bekliyor.