Peru’da sadece 63 santimetre genişliğinde inşa edilen ev, sosyal medyada gündem oldu. Tek kişinin bile zor hareket ettiği yapı, minimalist yaşam tartışmasını yeniden alevlendirdi.

KÜÇÜCÜK ALANDA YAŞAM DENEMESİ

Minimalist yaşam trendi büyüyor ama bu kez olay biraz farklı. Peru’nun Aucallama bölgesinde inşa edilen bir ev, sadece 63 santimetre genişliğiyle dikkat çekiyor. Yani neredeyse bir insanın omuz genişliği kadar.

Projeyi hayata geçiren yerel isim Fabio Moreno, küçük alanların da işlevsel olabileceğini göstermek istediğini söylüyor. Ama işin pratiği… biraz tartışmalı.

İÇİNDE YOK YOK AMA HAREKET ZOR

İlk bakışta dar bir yapı gibi görünse de evin içinde mutfak, banyo, yatak alanı, çalışma köşesi ve çamaşır bölümü yer alıyor. İki katlı olarak tasarlanan yapı, dikey kullanım sayesinde alanı genişletmeye çalışıyor.

Ancak içeri girenlerin ortak yorumu şu: “Bir adım bile zor atılıyor.”

Yani teoride her şey var ama günlük kullanım… pek rahat değil gibi.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Aucallama’nın merkezine yakın konumda bulunan ev, kısa sürede meraklıların ilgisini çekti. Özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası bölgeye gelen ziyaretçi sayısı arttı.

Fakat evin en büyük problemi de burada ortaya çıkıyor. Aynı anda birden fazla kişinin içeri girmesi neredeyse imkânsız.

Kapıda bekleyenler oluyor. İçeri giren çıkmadan diğeri giremiyor…

GUINNESS HEDEFİ VAR

Projenin sahibi Fabio Moreno, yapıyı “dünyanın en dar evi” olarak tescil ettirmek için Guinness Dünya Rekorları’na başvurduğunu açıkladı.

Resmi ölçüm ve teknik incelemelerin ardından rekorun kesinleşmesi bekleniyor.

Küçük alan, büyük fikir… belki de mesele bu.

ALANYA’DA MÜMKÜN MÜ?

Bu tarz mikro yaşam alanları dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarının artmasıyla birlikte dar ama fonksiyonel evlere ilgi artıyor.

Alanya’da henüz bu kadar ekstrem örnekler yok. Ama son dönemde küçük metrekareli stüdyo dairelerin hızla çoğaldığı dikkat çekiyor. Özellikle yaz sezonunda kısa süreli kiralamalar için bu tarz alanlar tercih ediliyor.

Yani bu ev uç bir örnek… ama gidişat pek de farklı değil.

Bir noktadan sonra insan şunu düşünüyor: Bu ev yaşamak için mi, yoksa sadece göstermek için mi yapıldı…

Belki de ikisi de.