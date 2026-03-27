Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle yüksek bedelli tapu işlemlerinde iki taraf için de avukat zorunluluğu gündemde. Antalya ve Alanya’da gayrimenkul alım satımı yapanlar için önemli bir değişiklik kapıda.

Gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tapu işlemlerinde özellikle yüksek bedelli satışlar için dikkat çeken bir uygulamayı duyurdu. Buna göre, 30 milyon TL ve üzerindeki tapu işlemlerinde her iki tarafın da avukat bulundurması zorunlu hale getirilecek.

Bu gelişme özellikle Alanya ve Antalya’da yüksek değerli konut ve arsa satışları yapan yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor. Son yıllarda yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bölgede işlem güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

TAPUDA AVUKAT ZORUNLULUĞU NE GETİRECEK?

Yeni düzenleme ile birlikte yüksek meblağlı tapu işlemlerinde tarafların hukuki açıdan korunması amaçlanıyor. Özellikle dolandırıcılık, eksik sözleşme ve yanlış beyan gibi risklerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Bir emlak danışmanı kısa konuştu: “Büyük satışlarda zaten herkes tedirgin. Bu biraz rahatlatır ama maliyet artar.” dedi.

Düzenleme yürürlüğe girerse, 30 milyon TL üzeri gayrimenkul satışlarında taraflar avukatsız işlem yapamayacak. Bu da hem bireysel alıcılar hem de yatırımcılar için yeni bir maliyet kalemi anlamına geliyor.

ALANYA’DA FİYATLAR YÜKSELDİ, DÜZENLEME TAM ZAMANINDA

Alanya’da özellikle lüks konut projelerinde fiyatların son yıllarda ciddi şekilde yükselmesi, bu tür bir düzenlemeyi daha da önemli hale getirdi. Sahil bandındaki bazı projelerde satış bedelleri zaten bu sınırı aşmış durumda.

Yani artık sıradan bir daire değil… Birkaç villa, bir arsa, ya da deniz manzaralı büyük bir proje. İş büyüdükçe risk de büyüyor.

Bir vatandaşın söylediği gibi: “Tapuya giderken insanın içi rahat olsun istiyor. Ama herkes avukat tutabilir mi… orası ayrı mesele.”

Biraz da şu var, herkesin aklına aynı soru geliyor. Bu uygulama küçük yatırımcıyı etkiler mi…

12. YARGI PAKETİ İLE GELİYOR

Söz konusu düzenleme, hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi kapsamında değerlendiriliyor. Aynı pakette avukatların ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik farklı adımların da yer alması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, düzenleme ile hem hukuk güvenliğini artırmayı hem de avukatlık mesleğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.