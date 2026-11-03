Türkiye'de yatırımcıların yakından takip ettiği fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişlediğini ve elde edilen deliller doğrultusunda finans piyasalarındaki bazı işlemlerin organize bir suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Gürlek, soruşturma kapsamında yalnızca piyasa işlemlerinin değil, finansal sistemdeki denetim mekanizmalarının ve bürokratik bağlantıların da incelendiğini belirtti.

SORUŞTURMADA 433 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Bakan Gürlek'in açıkladığı son verilere göre soruşturmanın ulaştığı boyut dikkat çekti.

Soruşturma dosyasında toplam 433 şüpheli bulunurken, 112 kişinin tutuklandığı, 186 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Ayrıca firari durumda bulunan 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ile banka hesaplarına yönelik bloke tedbirleri uygulandığı açıklandı.

FİNANS VE BÜROKRASİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın başlangıçta bazı fon ve hisse senetlerindeki şüpheli işlemler üzerinden yürütüldüğünü belirten Gürlek, gelinen aşamada çok daha geniş bir yapının incelendiğini söyledi.

Bakan Gürlek, piyasa işlemlerinde etkili olduğu öne sürülen kişiler, finans bürokrasisindeki bazı isimler ve medya bağlantıları arasında sistemli bir iş birliğine ilişkin delillere ulaşıldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında, bazı hisselerde gerçekleştirilen işlemlerle piyasadaki kaynakların belirli grupların kontrolüne geçirilip geçirilmediği ve denetim mekanizmalarının usulsüz biçimde etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.

Gürlek, yeni ifadeler ve elde edilen belgeler doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü açıkladı.

30 MİLYAR TL DEĞERİNDE VARLIK İADE EDİLDİ

Bakan Gürlek'in açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de soruşturma kapsamında geri kazanılan varlıklar oldu.

Gürlek, yaklaşık 30 milyar TL değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edildiğini bildirdi.

Yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen paraların da Türkiye'ye geri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, fonların tasfiyesi ve mağdur yatırımcılara yapılacak ödemelerin takip edildiğini ifade etti.

Tasfiye süreci tamamlanan bazı fonlarda vatandaşlara ödeme yapıldığını, diğer fonlarda ise işlemlerin devam ettiğini söyledi.

FON KOORDİNASYON KURULU 8 KEZ TOPLANDI

Soruşturmanın ekonomik ve idari boyutlarının da yakından takip edildiğini açıklayan Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun sekizinci toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Kurulun, ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağladığını ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaları takip ettiğini ifade etti.

YATIRIMCILARIN HAKLARI KORUNACAK

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın Türkiye'deki bütün finans piyasalarına yönelik değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hukuka uygun faaliyet gösteren şirketlerin ve iyi niyetli yatırımcıların soruşturma nedeniyle zarar görmemesi gerektiğini belirten Gürlek, deliller doğrultusunda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlemlerin sürdürüleceğini açıkladı.

Bakan Gürlek ayrıca, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan kişiler açısından masumiyet karinesinin korunacağını ifade etti.

Soruşturmanın yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda genişleyebileceği belirtilirken, yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik adli ve mali çalışmaların devam ettiği bildirildi.