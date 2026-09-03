A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek son 4 takım arasına kalmayı başardı.

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada tribün desteğini de arkasına alan milliler, özellikle üçüncü ve dördüncü setlerde ortaya koyduğu performansla Almanya'ya üstünlük kurdu.

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi ise Sırbistan oldu. Filenin Sultanları, final bileti için 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan karşısında parkeye çıkacak.

İLK SET FİLENİN SULTANLARI'NIN

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Türkiye oldu. Melissa Vargas'ın hücumdaki performansıyla oyunun kontrolünü ele alan milliler, kısa sürede skor üstünlüğünü yakaladı.

Türkiye'nin 15-10 öne geçmesinin ardından Almanya mola almak zorunda kaldı. Molanın ardından da temposunu koruyan Filenin Sultanları, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi.

Milliler ilk seti 25-18 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

ALMANYA İKİNCİ SETTE KARŞILIK VERDİ

İkinci sete ise Almanya etkili başladı. Alman ekibi yakaladığı 6-1'lik seriyle Türkiye karşısında erken bir avantaj elde etti.

Filenin Sultanları, Eda Erdem ve Derya Cebecioğlu'nun katkısıyla farkı eritmeye çalıştı. Setin ilerleyen bölümünde Türkiye rakibine yaklaşsa da Almanya skor üstünlüğünü bırakmadı.

Almanya ikinci seti 25-22 kazanarak karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SETTE AĞIRLIĞINI KOYDU

İkinci setin kaybedilmesinin ardından Filenin Sultanları üçüncü sete çok daha etkili döndü. Savunmadaki hata sayısını azaltan milliler, hücum organizasyonlarında da rakibine üstünlük kurdu.

Türkiye'nin skoru 14-7'ye getirmesi üzerine Almanya mola aldı. Ancak mola millilerin temposunu kesmeye yetmedi.

Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan A Milli Takım, üçüncü seti de ilk sette olduğu gibi 25-18 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SET NEFES KESTİ

Yarı final biletini belirleyen dördüncü set ise büyük çekişmeye sahne oldu. Türkiye, Melissa Vargas'ın servis ve hücumdaki etkili performansıyla 16-13'lük üstünlük yakaladı.

Almanya pes etmeyerek art arda aldığı sayılarla skoru 16-16'ya taşıdı. Bunun üzerine milliler mola aldı.

Moladan çok daha etkili dönen Filenin Sultanları, yakaladığı 5-0'lık seriyle karşılaşmanın kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Setin son bölümünde de üstünlüğünü koruyan Türkiye, seti 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

FİLENİN SULTANLARI ADINI SON 4'E YAZDIRDI

Almanya karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın Almanya karşısında aldığı setler şöyle sonuçlandı:

1. set: Türkiye 25-18 Almanya

2. set: Türkiye 22-25 Almanya

3. set: Türkiye 25-18 Almanya

4. set: Türkiye 25-22 Almanya

Maç sonucu: Türkiye 3-1 Almanya

YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Almanya engelini aşan Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan oldu.

Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı da mağlup etmesi halinde Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselerek kupanın bir adım uzağına gelecek.