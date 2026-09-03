ALANYA’NIN Okurcalar Mahallesi’nde bulunan bir muz serasında yaşanan olay, vatandaşların kuyudan gelen kedi seslerini fark etmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan gelen sesleri duyan vatandaşlar, bir kedinin kuyuda mahsur kaldığını anlayarak durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye İHH ekipleri yönlendirildi. Muz serasına ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede kedinin derin kuyuda mahsur kaldığını belirledi. Kedinin yaklaşık 4 gündür kuyudan çıkamadığının belirtilmesi üzerine kurtarma operasyonu başlatıldı.

10 METRE DERİNLİĞE HALATLA İNDİLER

Kuyunun derinliği ve çalışma alanının dar olması nedeniyle kurtarma operasyonu dikkatli bir şekilde yürütüldü. Ekipler öncelikle gerekli güvenlik önlemlerini alırken, İHH görevlilerinden biri halat yardımıyla yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Kedinin uzun süredir mahsur kalması nedeniyle operasyon sırasında hayvana zarar verilmemesi için hassas davranıldı. Kuyudaki görevli ile yukarıdaki ekiplerin koordineli çalışmasıyla kedinin güvenli şekilde çıkarılması için yoğun çaba harcandı.

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat devam eden çalışmanın ardından ekipler kediyi bulunduğu noktadan almayı başardı. Halat sistemi yardımıyla kuyudan çıkarılan kedi güvenli alana ulaştırıldı.

Dört gündür yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldığı belirtilen kedinin kurtarılmasıyla ekiplerin çalışması başarıyla tamamlandı. Uzun süren bekleyişin ardından kedinin kuyudan sağ olarak çıkarılması çevrede bulunan vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.