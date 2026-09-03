Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde akşam saatlerinde denizde erkek cesedi bulunması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Ö. olduğu tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Yüzbaşılar Sahili'nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SAHİLE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin kimlik tespitine yönelik yaptığı incelemede, cansız bedenin emekli polis memuru Mustafa Ö.'ye ait olduğu tespit edildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapılırken, Mustafa Ö.'nün cansız bedeni işlemlerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

58 yaşındaki emekli polis memurunun nasıl hayatını kaybettiği henüz bilinmezken, kesin ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri Mustafa Ö.'nün denize nasıl düştüğünü ve ölümüne ilişkin koşulları belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği sahil ve çevresinde de inceleme yapıldı.

Emekli polis memuru Mustafa Ö.'nün kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.