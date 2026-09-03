Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide görev yapan 6 personel adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından geminin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptanı Murat Evciman'ın tutuklanması talep edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İKİ TİCARİ GEMİ ÇARPIŞTI

Kaza, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya doğru seyreden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirildi.

DENİZDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki çalışmaları sürüyor.

Ekipler, irtibatın kesildiği gemide bulunan 10 personele ulaşabilmek için bölgede çalışmalarını devam ettiriyor.

9 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA

Kazanın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 personel hakkında işlem başlatıldı. Personelin gemide ifadeleri alınırken, işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

2 KAPTAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden ALSU'nun 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptanı Murat Evciman, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimliğin şüpheliler hakkındaki kararının yanı sıra denizde devam eden arama kurtarma çalışmalarından gelecek gelişmeler bekleniyor.