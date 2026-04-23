23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü, Alanya’da gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Kent genelinde hissedilen bayram coşkusu, özellikle çocukların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

ÇELENK TÖRENİYLE BAŞLADI

Kutlama programı, Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlandı. Günün ilk etkinliği saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz tarafından gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, sade ve anlamlı bir atmosferde tamamlandı.

STADYUMDA GENİŞ KATILIM

Kutlamaların ana merkezi ise Milli Egemenlik Stadyumu oldu. Burada düzenlenen resmi törene Alanya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Turan Sağer, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile birlikte kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI GÖSTERİLER

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan programda, öğrenciler günün anlam ve önemine uygun şiirler, müzik dinletileri ve sahne gösterileri sundu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocukların performansları izleyenlerden alkış aldı.

Özellikle halk oyunları, ritim gösterileri ve temsili canlandırmalar, bayramın ruhunu yansıtan anlar arasında öne çıktı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Program kapsamında düzenlenen 23 Nisan temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu törende dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

GÜN HATIRA FOTOĞRAFIYLA TAMAMLANDI

Kutlamalar, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte çekildiği hatıra fotoğrafları ile sona erdi. Alanya’da düzenlenen etkinlikler, hem çocuklara bayram sevincini yaşattı hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şehir genelinde gün boyunca süren etkinlikler, özellikle ailelerin katılımıyla sosyal hayatın da canlanmasına katkı sağladı.