Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerine doğru tarlasına gitmek üzere yola çıkan mahalle muhtarı, yol kenarında bulunan drenaj kuyusunda ters dönmüş halde bir otomobil fark etti.

Durumdan şüphelenen muhtar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve dalgıçlardan oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar Araç İçerisinde İnceleme Yaptı

Olay yerine ulaşan ekipler, drenaj kuyusunda bulunan 68 AGV 799 plakalı otomobilde inceleme başlattı. Suyun içerisinde ters durumda bulunan araca ulaşan dalgıç ekipleri, araç içerisinde iki kişinin hareketsiz halde bulunduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda araç içerisindeki kişilerin Zarife İlban (25) ve Kadir Baltacı (32) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız Bedenler Morga Kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Zarife İlban ve Kadir Baltacı'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde otomobilin ne zaman ve nasıl drenaj kuyusuna düştüğüne ilişkin net bir bilgiye ulaşılamazken, ekipler çevrede detaylı araştırma yaptı.

Kaza mı, Başka Bir İhtimal mi?

Jandarma ekipleri olayın kaza sonucu meydana gelip gelmediğini belirlemek amacıyla çalışma başlatırken, araçta teknik inceleme yapılacağı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için bölgedeki kamera kayıtları ve elde edilen delilleri değerlendirmeye aldı.

Mahalle sakinleri ise drenaj kuyusunda otomobilin fark edilmesinin ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.