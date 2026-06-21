Kaza, dün akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladaki çalışmalarını tamamlayan Ömer Akdağ, yanında bulunan oğlu Ömer Ali Akdağ ile birlikte evine dönmek üzere traktörüyle yola çıktı.

İddiaya göre seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait tahliye kanalına devrildi. Bir anda suya gömülen traktörde bulunan baba ve oğlu kanalın akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kanal içerisinde arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Yoğun çalışmalar sonucunda baba Ömer Akdağ ile oğlu Ömer Ali Akdağ sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından baba ve oğlu ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 Yaşındaki Ömer Ali Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan 4 yaşındaki Ömer Ali Akdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan baba Ömer Akdağ'ın ise tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, traktörün kanala nasıl devrildiği ve kazanın kesin nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaşanan acı olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, küçük Ömer Ali'nin hayatını kaybetmesi yakınlarını ve bölge halkını derinden etkiledi.