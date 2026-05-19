Alanya siyasetinin yakından tanıdığı isimlerden Dr. Tahsin Biner, özellikle bayram, resmi tatil, sömestr ve yılbaşı dönemlerinde hızla yükselen uçak bileti fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vatandaşların sevdiklerine ulaşmak, tatil yapmak ya da memleketlerine gitmek için plan yaptığı dönemlerde fiyatların katlanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Biner, bu uygulamanın serbest piyasa kurallarıyla açıklanamayacağını söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşın özel günlerde ulaşım için hava yolunu tercih ettiğini hatırlatan Biner, bu dönemlerde uygulanan fiyat politikalarının vatandaşın bütçesini ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Özellikle turizm merkezi Alanya’da yaşayan ve yıl boyunca farklı şehirlerle yoğun bağlantı kuran vatandaşların, artan bilet fiyatlarından doğrudan etkilendiğini vurguladı.

“BAYRAMIN, TATİLİN FİYATI OLMAZ”

Dr. Tahsin Biner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlarda, resmî tatillerde, sömestr ve yılbaşı gibi sosyal günlerde özellikle uçak bilet fiyatlarının fahiş olması fırsatçılıktır, soygunculuktur, suçtur. Ticaret Bakanlığı bu olaya el koymalıdır. Bir malın fiyatı belli ise onun bayramı, tatili olmaz.”

Biner’in bu sözleri, özellikle son yıllarda yoğun seyahat dönemlerinde yaşanan ani fiyat artışlarına yönelik kamuoyunda dile getirilen tepkileri yeniden gündeme taşıdı.

VATANDAŞLAR ÖZEL GÜNLERDE DAHA FAZLA ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR

Bayram tatilleri ve resmi izin dönemlerinde hava yolu şirketlerinin fiyatlarını kısa sürede birkaç kat artırabildiğine dikkat çeken Biner, bu durumun geniş aile bağlarının güçlü olduğu Türkiye’de sosyal hayatı da olumsuz etkilediğini söyledi.

Birçok vatandaşın yalnızca ailesini ziyaret edebilmek için yüksek meblağlar ödemek zorunda kaldığını belirten Biner, özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli ailelerin bu artışlardan en fazla etkilenen kesimler arasında yer aldığını ifade etti.

Ulaşımın temel bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Biner, insanların dini ve milli bayramlarda yakınlarına ulaşmasının lüks değil, toplumsal bir gereklilik olduğunu vurguladı.

“SERBEST PİYASA VATANDAŞI MAĞDUR ETMEK İÇİN KULLANILAMAZ”

Dr. Tahsin Biner, fiyat artışlarının “arz-talep dengesi” gerekçesiyle savunulmasının toplumsal vicdanda karşılık bulmadığını söyledi. Serbest piyasa ekonomisinin vatandaşın mağduriyetine yol açacak şekilde işletilemeyeceğini belirten Biner, kamu otoritelerinin bu tür dönemlerde daha etkin denetim yapması gerektiğini kaydetti.

Biner’e göre özel günlerde ulaşım hizmetlerine yönelik talebin artması doğal olsa da, bu talebin tüketicinin aleyhine olacak şekilde fırsata dönüştürülmesi ekonomik etik açısından da ciddi bir sorun oluşturuyor.

TİCARET BAKANLIĞI’NA AÇIK ÇAĞRI

Vatandaşın cebini korumanın devletin temel görevlerinden biri olduğunu söyleyen Biner, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların fahiş fiyat uygulamalarına karşı daha hızlı ve etkili adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Özellikle özel dönemlerde yapılan fiyat artışlarının denetlenmesini isteyen Biner, gerekirse yeni yasal düzenlemelerle tüketicinin korunması gerektiğini belirtti.

ALANYA’DAN TÜM TÜRKİYE’YE YANSIYAN BİR TEPKİ

Turizm ve ulaşım hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya’da yaşayan vatandaşlar da, özellikle Antalya ve Gazipaşa üzerinden yapılan hava yolu seyahatlerinde fiyatların kısa sürede yükselmesinden şikâyet ediyor. Dr. Tahsin Biner’in açıklaması, yalnızca Alanya’da değil, Türkiye genelinde benzer sorunları yaşayan milyonlarca tüketicinin ortak duygularına tercüman oldu.

Bayramda ailesine kavuşmak, öğrencisini ziyaret etmek ya da iş nedeniyle seyahat etmek isteyen vatandaşların yüksek bilet fiyatları nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kalması, ulaşım sektöründeki fiyat politikalarının kamu yararı açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.