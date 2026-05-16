İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya ve İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve beraberindeki heyet Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’ni (ALGC) ziyaret etti. Ziyarette Alanya’nın ekonomik yapısı, yabancı ikamet kısıtlamaları, göç politikaları, güvenlik meseleleri ve Alanya’nın il olma talebi ele alındı. Görüşmede ALGC Başkanı Ferit Kesen ve gazeteciler de değerlendirmelerde bulundu.

“ALANYA’NIN LOKOMOTİF SEKTÖRLERİ KRİZDEN ETKİLENİYOR”

ALGC Başkanı Ferit Kesen, Alanya ekonomisinin temelini turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörlerinin oluşturduğunu belirterek yabancıya ikamet kısıtlamalarının özellikle inşaat ve emlak sektöründe ciddi bir kriz oluşturduğunu söyledi. Kesen, “Sayın Cenk Özatıcı’ya arz etmek isteriz ki Alanya’mızın lokomotif sektörleri turizm, tarım, inşaat ve emlak. Ancak yabancıya ikamet kısıtlaması nedeniyle özellikle inşaat ve emlak sektöründe son üç yıldır derin bir kriz yaşanmakta. Bu kriz sadece inşaat ve emlak sektörünü değil, bu sektörden beslenen yüzden fazla iş kolunu etkilemekte. Yabancı yatırımcı Alanya’dan örneğin ev almakta ancak ikamet alamamakta. Yani satın aldığı evde yaşayamamakta. Yine buraya gelen yabancılar, burada yaşayan yabancılar ki sayıları 70-80 binle ifade ediliyor, her yıl ülkelerinden döviz getirmekte ve burada harcamaktalar. Bu da mahallesinde berberinden kasabına, bakkalından manavına herkese ciddi bir katkı demek. Dolayısıyla bu sektördeki kriz herkesi derinden etkilemekte. Biz Sayın Cenk Özatıcı’dan bu konuda Alanya olarak destek rica ediyoruz” dedi.

“ALANYA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÖNEMLİ BİR YÜKÜNÜ TAŞIYOR”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı ise Alanya’nın Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir yere sahip olduğunu belirterek değerlendirmelerde bulundu. Özatıcı, “Türkiye’deki siyasi parametreler belli, zemini de belli. 60 milyonun üzerinde turist ağırlayan bir ülkeyiz biz. Alanya bir ilçe ve neredeyse tek başına bu yükün yüzde 10'unu sırtlamış bir ilçe. Dolayısıyla Alanya’daki bir sorun olduğu zaman bunu biz herhangi bir vilayetteki herhangi bir durum olarak değerlendiremeyiz. Türkiye ekonomisine doğrudan etkisi olan bir meseleden bahsediyorsunuz. Burada şimdi biliyorsunuz ki Türkiye özellikle Suriye savaşından sonra yakın insanlık tarihinin gördüğü en büyük göç dalgasına maruz kaldı. Türkiye’ye Orta Doğu’dan, Afganistan’dan, Irak’tan, Afrika’dan pek çok sığınmacı ve kaçak geldi. Tabii bu memleketin farklı, muhtelif yerlerinde, özellikle büyük şehirlerde demografik problemlere de sebep oldu, sosyolojik sorunlara da sebep oldu, bazı ekonomik noksanlıklara da sebep oldu. Burada bir denge politikasının izlenmesi lazım. Alanya güvenlik zafiyeti yaşamadan orta ve orta üst kesimlerin de geldiği, yaşadığı bir yer olabilir. Ama kontrolsüz bir şekilde ikamet sorunu çözülürse burada problem oluşur. Bizim sorunumuz orada. İlk başta da kontrolsüz bir şekilde alan açıldı, sonra bunun çözümünde de doğru metot izlenmedi. Burada denge unsurunun olması gerekiyor. Alanya’ya katkı sağlayacak, ekonomisine katkı sağlayacak, esnafına katkı sağlayacak, sicili belli, burada hayat kurmak isteyen ve bunu resmi yollarla yapan kişilere alan açılması lazım. Onun dışında uluslararası suç unsuru olabilecek, güvenlik riski oluşturabilecek kişilerin ayıklanması gerekiyor. Bu devletin ve hükümetin görevidir. Alanya da bunu istiyor. Dengeyle bu iş çözülebilir. Ortada dengeli bir şekilde bu işin nihayete erdirilmesi lazım. Alanya Türkiye’nin ekonomi damarlarından biri olan turizm merkezidir. Burada çözüm geliştirirken bu gerçekler dikkate alınmalıdır” dedi.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINA GÜVEN ZEDELENİYOR”

Programda gündeme gelen Antalya ve bazı bölgelerdeki operasyonlara ilişkin soruları da yanıtlayan Özatıcı, yargı süreçlerine saygı duyulması gerektiğini ancak şeffaflık vurgusu yaptı. Özatıcı, “Hiç kimse sorgulanamaz değildir, hiç kimse yargılanamaz değildir. Ama bunun hakkaniyet ve şeffaflık çerçevesinde olması gerekir. Biz şu anda izliyoruz. Biz mahkeme değiliz, yargı kurumu değiliz. Millet menfaatine siyaset yapıyoruz. Yargılamalara ait bazı bilgilerin kamuoyuna servis edilmesi sürecin ciddiyetini zedeliyor. Yargının bağımsız olması ve siyasi etkiden uzak şekilde karar vermesi gerekir. Vatandaşın da beklentisi budur. Türkiye’de yargıya güvenin düştüğünü görüyoruz. Biz de bunu temenni ediyoruz; yargının bağımsız şekilde karar verdiği bir sistem olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“SAHADA GÜÇLENİYORUZ”

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya ise partinin Antalya’daki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaya, “Genel seçim ve yerel seçim sonrası bir düşüş yaşamıştık ancak 20 aydır il başkanlığı görevinde 12 ilçede yeniden yapılanma süreci yürütüyoruz. Kurumsal yapımızı tamamladık. Sahada aktif çalışan tek siyasi parti İYİ Parti diyebilirim. Vatandaşların ilgisi yeniden artmaya başladı. Üye sayılarımız yükseliyor” dedi.

‘ALANYA İL OLMALI’ TARTIŞMASI

Ziyarette Alanya’nın il olma talebi de gündeme geldi. Alanya Tarihçisi Araştırmacı Yazar Oğuz Korum, Alanya’nın tarihsel ve ekonomik gerekçelerle il olmayı hak ettiğini belirterek, “Alanya’nın il olma hakkı vardır. Antalya’ya bağlı bir ilçe olarak büyük bir ekonomik yük taşıyoruz” dedi. Bu konuda değerlendirmede bulunan Özatıcı ise, “Tarihten gelen talepler var. Kararı merkezi idare verir. Eğer Antalya ve Alanya için faydalı olacaksa biz de destekleriz. Ama nihai karar devletindir. İYİ Parti iktidara geldiği zaman inşallah bu konuyu ele alırız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerin ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

