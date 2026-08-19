Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ne yeni bir eğitim kurumu kazandırılıyor. Hayırsever Mehmet Semih Söylemez'in girişimleriyle inşa edilecek 8 derslikli Ahmet Söylemez Anaokulu için Antalya Valiliğinde resmi protokol töreni gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, törene Vali Hulusi Şahin, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Mehmet Semih Söylemez ve Mustafa Hulusi Söylemez katıldı. Hazırlanan protokole göre, 10 bin 643 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan eğitim tesisi, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından doğrudan Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne devredilecek.

EĞİTİME HAYIRSEVER DESTEĞİ

Antalya genelinde artan nüfusla birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına duyulan ihtiyaç, hayırsever vatandaşların sunduğu katkılarla karşılanmaya devam ediyor. Döşemealtı'nda hayata geçirilecek bu yeni anaokulu projesinin, bölgedeki çocukların erken yaşta nitelikli eğitime erişimini önemli ölçüde desteklemesi bekleniyor.