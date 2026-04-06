Dolar kaç TL sorusunun cevabı 6 Nisan 2026 itibarıyla net: Dolar/TL alış 43,8168 TL, satış 43,8564 TL seviyesinde. Kur, 5 Nisan 2026 kapanışı 44,6337 TL’den 6 Nisan 2026’da 43,8366 TL’ye gerileyerek yaklaşık %1,78 düşüş gösterdi.

Alanya’da turizm gelirleri, konaklama sözleşmeleri ve bazı ithal girdiler dövizle bağlantılı olduğu için bu geri çekilme hem esnafın hem de tatil planı yapanların radarında.

Döviz ekranına bakıp “tamam, bugün biraz rahat” diyen de var.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL (6 NİSAN 2026)

6 Nisan 2026 dolar kuru alış 43,8168 TL, satış 43,8564 TL olarak görülüyor. Gün içi fiyatlar platformlara göre küçük farklar gösterebilse de verilen güncel alış-satış bandı bu seviyelerde.

“Dolar kuru canlı” araması yapanların dikkat etmesi gereken nokta, işlem yapılan kanalın (banka, döviz bürosu, dijital platform) makasını değiştirebilmesi. Bu yüzden Alanya’da döviz bozduracak vatandaşın, aynı gün içinde bile birkaç farklı yerden fiyat alması anlamlı oluyor.

DOLAR DÜNE GÖRE NEDEN DÜŞTÜ: %1,78 GERİLEME

Dolar/TL, 5 Nisan 2026’da 44,6337 TL kapanıştan 6 Nisan 2026’da 43,8366 TL seviyesine inerek yaklaşık %1,78 değer kaybetti. Yani kısa vadede TL lehine bir hareket var.

Bu tür sert sayılabilecek günlük değişimlerde genelde tek bir neden olmaz. Piyasada beklenti yönetimi, risk algısı ve para politikası sinyalleri aynı anda fiyatlanır; kur da buna göre yön bulur.

Bazen hareketin nedeni birkaç saat sonra daha net anlaşılıyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR YA DA DÜŞÜYOR: HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ

Dolar/TL üzerinde bugün öne çıkan başlıklar arasında TCMB’nin para politikası ve faiz kararlarına ilişkin beklentiler yer alıyor. Merkez Bankası politikaları, TL’nin getirisi ve piyasadaki likidite koşulları üzerinden kuru doğrudan etkileyebiliyor.

Jeopolitik gelişmeler de kurda dalgalanma yaratabilen bir diğer ana unsur. Orta Doğu’daki gerilimler ve küresel belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar daha temkinli pozisyon alabiliyor; bu da döviz talebinde iniş-çıkışlara yol açabiliyor.

Küresel tarafta ise Fed’in faiz kararları ve ABD verileri belirleyici. Fed’in sıkı ya da gevşek duruşu, doların küresel değerini etkilerken Türkiye gibi gelişen piyasalarda kur oynaklığını artırabiliyor.

SON 1 HAFTADA DOLAR NE OLDU: %0,36 ARTIŞ

Son 7 günlük trende bakıldığında Dolar/TL, 30 Mart 2026’da 44,4326 TL seviyesinden 6 Nisan 2026’da 44,5952 TL seviyesine yükselerek yaklaşık %0,36 artış gösterdi. Yani günlük düşüşe rağmen haftalık resimde sınırlı bir yukarı eğilim korunuyor.

Bu tablo Alanya’daki işletmeler için “kur gevşedi” rahatlığını tek başına yeterli kılmıyor. Çünkü turizm sezonuna yaklaşırken fiyatlama, tedarik ve sözleşmeler çoğu zaman haftalık-ayıklı ortalamalara göre yapılıyor; günlük dalga ise daha çok nakit akışını etkiliyor.

ALANYA TURİZMİNDE DOLAR KURU NEDEN ÖNEMLİ

Alanya turizmi açısından dolar kuru; otellerin sezon bütçesi, acentelerle yapılan kontratlar ve bazı kalemlerdeki ithal maliyetler nedeniyle yakından izleniyor. Kurun düşmesi, dövizle gelir elde eden işletmelerin TL karşılığı gelirini kısa vadede aşağı çekebilirken, dövizle fiyatlanan bazı girdilerde maliyet baskısını azaltma potansiyeli taşıyor.

Özellikle sezon öncesi hazırlık döneminde işletmelerin “dolar kaç lira” takibi artıyor. Çünkü personel, enerji dışı tedarik, bakım-onarım ve ekipman alımlarında ödeme planı kur seviyesine göre yeniden şekillenebiliyor.

Bir de şu var: Alanya’da turizm sadece otelden ibaret değil; restoran, transfer, küçük esnaf, tur satışları… Zincirin her halkası kurun yönünden farklı etkileniyor.

ALANYA’DA ESNAF VE VATANDAŞ DOLAR DÜŞÜŞÜNÜ NASIL HİSSEDER

Dolar/TL’nin 6 Nisan 2026’da 43,8366 TL seviyesine gerilemesi, günlük hayatta “hemen her şey ucuzlar” anlamına gelmiyor. Fiyatlar çoğu zaman stok maliyetiyle, vadeli alımlarla ve işletmenin önceki kurdan yaptığı anlaşmalarla belirleniyor.

Buna rağmen kur düşüşü, özellikle dövizle fiyatlanan bazı ürün ve hizmetlerde yeni siparişlerde pazarlık gücünü artırabiliyor. Alanya’da ithal ürün satan işletmelerin bir kısmı, yeni alımlarda daha düşük kurdan maliyetlenme fırsatını takip ediyor.

Vatandaş tarafında ise “dolar kuru bugün kaç TL” aramasının en pratik karşılığı, seyahat planı, online alışveriş ve döviz borcu/ödemesi olanların bütçesi. Kurun bir günde %1,78 gerilemesi, yüksek tutarlı ödemelerde hissedilir fark yaratabiliyor.

DOLAR/TL İÇİN UZMAN TAHMİNİ: OVP’DE 2026 ORTALAMASI 44,41

Kur beklentileri için referans alınan çerçevelerden biri Orta Vadeli Program. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da 2026 yılı için yıllık ortalama Dolar/TL kuru tahminini 44,41 olarak belirtmişti.

Bu tür ortalama tahminler, gün içi ya da günlük sert hareketleri tek başına açıklamaz; daha çok yıl geneline yayılan bir patikayı işaret eder. Yine de Alanya’da turizm işletmeleri, bütçe ve fiyatlama yaparken bu tarz ortalama varsayımları bir “baz senaryo” gibi kullanabiliyor.

DOLAR KURU CANLI TAKİP EDENLER İÇİN ALANYA’DA PRATİK NOTLAR

6 Nisan 2026 itibarıyla dolar alış 43,8168 TL ve satış 43,8564 TL seviyesinde. Döviz bozdurma ya da ödeme planı yapacak olanlar için en kritik konu, işlem anındaki kur ve makas.

Aynı gün içinde farklı kanallarda (banka/döviz bürosu/dijital) fiyat farkı oluşabilir

Büyük tutarlı işlemlerde küçük kur farkları bile toplam maliyeti etkiler

Turizm sezonu yaklaşırken işletmeler, tedarik ödemelerini tek bir güne sıkıştırmak yerine kur riskini zamana yaymayı tercih edebilir

Sonuç olarak dolar kuru bugün Alanya’da da yakından izleniyor; çünkü hem turizm gelirlerinin TL karşılığı hem de maliyetlerin yönü, kurdaki her dalgada yeniden hesaplanıyor.