​ALGI OPERASYONUNA GEÇİT YOK

​CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Mahmuthan Dolapçı, AK Parti Alanya kanadından gelen açıklamalara yönelik yaptığı yazılı değerlendirmede, oluşturulmak istenen algının gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı. Dolapçı, yapılan eleştirilerin "içi boşalmış bir siyasi fikrin son çırpınışları" olduğunu savundu.

​‘AK PARTİLİ VEKİLLERİ TİRİBÜNLERDE HİÇ GÖRMEDİK’

​Dolapçı, AK Partili isimlerin Alanyaspor üzerinden siyaset yapmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

​"Bugüne kadar Alanyaspor’un maçlarında AKP’li birçok vekili tribünlerde neredeyse hiç göremezken, ‘Alanyaspor!’ diye haykırarak tezahürat yaptıklarını görmemişken; Alanyasporumuzu bir kalkan olarak kullanıp buradan siyaset üretmeye çalışmaları kabul edilemez. Bu durum, artık üretkenliğini yitirmiş bir zihniyetin göstergesidir."

​‘AYKUT KAYA BİR AİDİYET SEMBOLÜDÜR’

​Milletvekili Aykut Kaya’nın her zaman halkla ve taraftarla iç içe olduğunu belirten Dolapçı, bu bağlılığın bir "görünme çabası" değil, gerçek bir aidiyet duygusu olduğunu ifade etti:

​"Milletvekilimiz Aykut Kaya, sadece tribünde görünen bir siyasetçi değildir. Her maç günü stadın etrafındaki esnafla, çocuklarla, vatandaşlarla kucaklaşan; Antalya’nın en doğusundan en batısına kadar sahada olan, çalışan ve halkıyla iç içe yaşayan bir vekildir. Onun samimiyeti halkımız tarafından zaten takdir edilmektedir."

​ÜRETİM EKSİKLİĞİ VE SİYASETTE "ÇAMUR ATMA" DÖNEMİ

​Siyasette somut proje üretemeyenlerin karalama politikasına başvurduğunu dile getiren Dolapçı, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

​"Gerçek projeler üretemeyenlerin, halkın içinde olan bir vekile çamur atarak siyaset yapmaya çalışması acziyettir. Alanyaspor'a destek lafla değil, yürekle yürekle olur. O yüreğin kimde olduğu da tribünlerde ve sokakta bellidir. Bizler algıyla değil, gerçeklerle konuşmaya ve takımımızı desteklemeye devam edeceğiz" (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi