ERSOY, kamuoyunda “destek veriyor” algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, sporun samimiyet, süreklilik ve gerçek destek gerektirdiğini vurguladı. Sadece tribünde görünmenin veya kameralar karşısında yer almanın bir kulübe katkı sağlamayacağını belirten Ersoy, asıl desteğin zor zamanlarda, yatırım süreçlerinde ve projelerin hayata geçirilmesinde ortaya konması gerektiğini söyledi. Alanya’nın önemli değerlerinden biri olan Alanyaspor için Mahmutlar bölgesinde planlanan tesis çalışmalarına da değinen Ersoy, bu süreçte projelerin önünde engel teşkil eden yaklaşımların kamuoyu tarafından bilindiğini ifade etti.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetiminin yıllardır Süper Lig’de mücadele eden takımın tüm yükünü büyük bir özveriyle taşıdığını belirten Ersoy, Alanyaspor’un bugünlere gelmesinde verilen emeğin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti. Açıklamasında, projelere engel olan bir anlayış ile tribünlerde görünerek destek veriyormuş izlenimi oluşturulmasının çelişki yarattığını dile getiren Ersoy, bu durumun kamuoyunun takdirine bırakıldığını ifade etti. Gerçek desteğin sözle değil icraatla gösterileceğini vurgulayan Ersoy, Alanyaspor’a katkı sunmak isteyenlerin Mahmutlar’daki tesis projesinin önünü açması gerektiğini belirtti.

Semih Ersoy, açıklamasının sonunda Alanyaspor’un kalıcı başarısı, altyapısının güçlenmesi ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinin öncelikleri olduğunu belirterek, bu doğrultuda atılacak her samimi adımı destekleyeceklerini, ancak günübirlik ve yalnızca görüntüye yönelik yaklaşımlara karşı durmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi