Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren yeni fiyat listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla JTI grubu sigaralara zam geldiğini açıkladı. Yeni listeye göre en düşük sigara fiyatı 100 TL seviyesine çıktı.

Art arda gelen zamlar özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’daki tekel bayilerini ve tiryakileri doğrudan etkiliyor. Turizm sezonu öncesi artan maliyetler, hem esnafın satış dengesini hem de tüketicinin cebini zorluyor.

EN UCUZ SİGARA 100 TL

Paylaşılan zamlı listeye göre JTI grubunda yer alan en düşük fiyatlı sigara 100 TL’den satışa sunulacak. Üst segment ürünlerde ise fiyatlar daha yukarı seviyelere çıktı. Böylece 2026 yılı başından bu yana sigaraya gelen zamların etkisi raflara bir kez daha yansımış oldu.

Alanya’daki bazı tekel bayileri, özellikle düşük fiyatlı ürünlere olan talebin her zam sonrası arttığını ancak fiyatların artık tüketici için belirleyici olmaktan çıktığını ifade ediyor. Zamların ardından birçok tüketici alternatif ürünlere yöneliyor.

ZAMLI FİYATLAR 17 ŞUBAT’TA GEÇERLİ

Açıklamaya göre yeni fiyat listesi 17 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bayiler, eski fiyatlı ürünlerin tükenmesinin ardından raflarda tamamen yeni listeye geçileceğini belirtiyor.

Sigara fiyatları 2026, JTI zamlı sigara listesi ve en ucuz sigara ne kadar oldu soruları özellikle Alanya’daki tüketiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.