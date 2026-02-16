Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Resmî Gazete’nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine faiz destekli tarımsal kredilere ilişkin önemli düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Göktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni düzenlemelerin çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Yeni düzenlemeye göre Hazine destekli kredi kullanacak çiftçilerin vergi ve SGK borcu durumunu belgelemeleri gerekecek. Borcu olan üreticilerin kredilerinin yüzde 25’ine kadar olan kısmı ilgili kurumlara aktarılacak. Ayrıca 400 bin TL’ye kadar olan ayni kredilerde 31 Aralık 2026’ya kadar vergi ve SGK borcu şartı aranmayacak.

‘ZİRAAT BANKASI KREDİLERİNDE YENİ DÜZENLEME’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Hazine faiz destekli kredi kullanmak isteyen çiftçilerimizin, kredi kullandırımı sırasında en fazla 15 gün önce alınmış belge ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Vergi veya SGK borcu bulunan üreticilerimizin kullanacağı Hazine destekli kredinin en fazla yüzde 25’ine kadar olan kısmı ilgili vergi dairesine veya SGK’ya aktarılacak; kalan tutar üreticimize kullandırılacaktır. Krediden tahsil edilecek borç tutarı, kredi büyüklüğüne bakılmaksızın 1 yıl içerisinde toplam 300 bin TL’yi geçemeyecektir. ‘Temel Hayvansal Üretim’ ve ‘Temel Bitkisel Üretim’ kapsamında, tamamı ayni olmak kaydıyla 400 bin TL’ye kadar olan finansman ve kredilerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar vergi ve SGK borcu şartı aranmayacaktır. Üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran bu önemli düzenleme dolayısıyla; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’a ve emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımızı arz ediyoruz. Çiftçimizin üretmeye devam etmesi, ülkemizin üretim gücünün ve yarınlarımızın en büyük teminatıdır” dedi. (Hatice NERGİZ)