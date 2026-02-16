Resmi Gazete’de yayımlanan kararla tarımsal kredilerde önemli değişiklik yapıldı. Alanya’daki üreticiler için vergi ve SGK şartında yeni düzenleme geldi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hazine faiz destekli tarımsal kredilerde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Düzenleme, özellikle Alanya’da sera üretimi yapan çiftçiler ve küçük ölçekli hayvancılıkla uğraşan üreticiler için dikkat çekici maddeler içeriyor.

TARIMSAL KREDİLERDE BORÇ ŞARTI NETLEŞTİ

Yeni uygulamaya göre kredi kullanacak üreticilerin vergi ve SGK borç durumlarını belgelemeleri gerekecek. Borcu bulunan çiftçiler için ise farklı bir sistem devreye alındı. Buna göre kredi tutarının %25’ine kadar olan kısmı doğrudan ilgili kuruma aktarılacak ve borçtan mahsup edilecek.

Bu uygulama, özellikle geçmiş dönem prim ve vergi borcu nedeniyle krediye erişmekte zorlanan üreticiler için bir çıkış yolu olarak değerlendiriliyor. Çünkü birçok çiftçi, finansmana ulaşamadığı için üretim planlamasını ertelemek zorunda kalıyordu.

400 BİN TL’YE KADAR BORÇ ŞARTI ARANMAYACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise “Temel Hayvansal ve Bitkisel Üretim” kapsamında 400 bin TL’ye kadar olan krediler için getirilen kolaylık oldu. Tamamı ayni olmak şartıyla kullanılacak bu kredilerde, 31 Aralık 2026 tarihine kadar vergi ve SGK borcu şartı aranmayacak.

Bu kararın özellikle Alanya ve çevresinde muz, avokado ve örtü altı sebze üretimi yapan küçük ve orta ölçekli çiftçiler için önemli bir finansman imkânı oluşturması bekleniyor.

Bazı üreticiler, “Krediye ulaşmak kadar geri ödeme planı da önemli” diyerek temkinli konuşuyor. Çünkü maliyetler artıyor… gübre, mazot, işçilik derken hesap tutturmak kolay değil.

ALANYA’DA ÜRETİCİYE NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya’da hazine destekli tarımsal kredi şartları 2026 düzenlemesi, özellikle sezon öncesi nakit ihtiyacı artan üreticiler için kritik bir döneme denk geldi. Seralarda fide alımı, hayvancılıkta yem temini ve ekipman yenileme gibi kalemler düşünüldüğünde, düşük faizli ve esnek şartlı krediye erişim günlük üretim döngüsünü doğrudan etkiliyor.

Göktepe, yapılan değişikliğin üreticinin üzerindeki finansman baskısını hafifleteceğini belirterek, düzenlemede emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Üretici için mesele sadece kredi değil. Üretebilmek. Ayakta kalabilmek. Ve gelecek sezona umutla bakabilmek…