Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Üç katlı bir binanın en üst katında başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki katlı binaya da sıçradı. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının bölgeye girişinde zorluklar yaşandı. Bu durum üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

DEPREMZEDE KADININ İKİNCİ BÜYÜK ACISI

Yangının çıktığı dairede ikamet eden ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sağ kurtulan Melek Yazıcı, olayı hastanedeyken öğrendi. Depremde enkaz altında kalarak sol kolunu dirsekten kaybeden afetzede kadın, evinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Evlenmek üzere olduğu Ali Kardaş'ın sabah işe gittiğini, kendisinin ise ilaç yazdırmak için evden ayrıldığını belirten Yazıcı, yetkililerden yardım talep etti.

DAR SOKAKLARDA YANGINA MÜDAHALE NASIL YAPILIYOR?

Eski yerleşim yerlerindeki dar sokak yapıları, kentsel yangınlara müdahale süresini doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. İtfaiye araçlarının manevra yapamadığı bu tür bölgelerde, Bursa'daki olayda olduğu gibi daha esnek hareket kabiliyetine sahip orman arazözleri ve alternatif su ikmal araçları kritik bir rol üstleniyor.

Meydana gelen yangında her iki binanın üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.