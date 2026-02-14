Türk basketbolu, 2025-2026 sezonunda hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Avrupa’nın bütün turnuvalarında Türk takımları, kupanın en güçlü adayları olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa'nın 1 numaralı kupasında liderlik koltuğuna oturdu. 27 maçta aldığı 20 galibiyetle puan durumunun en tepesinde yer alan sarı-lacivertliler, "Final Four"un en büyük favorisi olduğunu kanıtladı.

BKT EuroCup'ta Beşiktaş GAİN, B Grubu'nu lider tamamlayarak, Bahçeşehir Koleji ise grubunu ikinci tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükseldi. Türk Telekom, grubunu 4. sırada bitirerek sekizli final turuna girmeyi başardı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray MCT Technic, Son 16 Turu I Grubu'nda 3-1'lik derecesiyle liderlik koltuğunda oturuyor.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup’ta çeyrek finale yükselerek ülkemize bir kupa daha getirmek için mücadele edecek.

TÜRK KULÜPLERİ KADINLARDA DA AVRUPA’NIN 1 NUMARASI

Kadın basketbolunda Türkiye, "Avrupa'nın en iyi basketbol ülkesi" unvanını yıllardır sürdürüyor.

Kadınlar EuroLeague’de iki temsilcimizle şampiyonluk kovaladığımız bu yıl Fenerbahçe Opet, F Grubunu; Galatasaray Çağdaş Faktoring ise E Grubunu lider tamamladılar ve iki temsilcimiz de Zaragoza’da oynanacak Altılı Final’de mücadele etmeye hak kazandılar.

Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar EuroCup çeyrek finalinde iki maçta da Panathinaikos’u mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı ve finale bir adım uzaklıkta.

Türk basketbolu bu sezon her temsilcisinin gösterdiği performansla Avrupa’da güçlü, iddialı ve kararlı yürüyüşünü iddialı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.