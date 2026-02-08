TURUNCU-yeşilli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Maestro'nun sol ayak bileğinde darbeye bağlı oluşan ağrı nedeniyle tedavisinin devam ettiği belirtildi. Teknik heyetin, oyuncunun sağlık durumunu riske atmamak adına Maestro'yu maç kadrosuna dahil etmediği ifade edildi. Corendon Alanyaspor'un orta sahadaki dinamizmi ve oyun kurucu kimliğiyle dikkat çeken Maestro'nun yokluğu, zorlu Beşiktaş deplasmanı öncesi önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor. Turuncu-yeşilli ekip, kritik mücadelede yıldız oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi