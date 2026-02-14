Mahmutlar Mahallesi yayla yolu üzerindeki Kılıçarslan Camii yanında, dere yatağının toprakla doldurulması iddiası sonrası su baskını oluşmuştu. Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, Alanya Belediyesi ekiplerinin bölgeye ulaşarak kepçe ile müdahale ettiğini ve kısa sürede cami ve çevresinin güvenli hale getirildiğini açıklayarak Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.

‘TEŞEKKÜRLER ALANYA BELEDİYESİ’

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Sönmez, “Dün akşam canlı yayın yapmıştık, camimizi su basmıştı. Alanya Belediyesi’nden kepçe alarak dereyi açıyoruz. Teşekkürler Alanya Belediyesi. Kepçemiz bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Allah’ın izniyle yaklaşık 1 saat içerisinde camimizi su baskını tehlikesinden kurtarmayı hedefliyoruz. Bu süreçte hızlı bir şekilde müdahale eden ve desteklerini esirgemeyen başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak, Nazmi Zavlak, Mahmutlar Şantiyesi ve sahada görev yapan tüm belediye personeline mahallemiz adına teşekkür ederiz. Zor zamanlarda gösterilen bu hızlı ve özverili çalışma bizler için çok kıymetlidir. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. (Hatice NERGİZ)