Kepez’de otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mazı Dağı yakınlarında meydana gelen trafik kazası, eğitim camiasını yasa boğdu. Beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven (51), otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Körfez Gazetesi’nden Ertuğrul Gün’ün aktardığı bilgilere göre kza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı öğretmeni ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Güven, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir öğretmenin daha trafik kazasında yaşamını yitirmesi, kentte özellikle veliler arasında da büyük üzüntü yarattı. Okul önlerinde her gün yaşanan trafik yoğunluğu, bir kez daha tartışma konusu oldu.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda görev yapan Gürol Güven’in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Meslektaşları tarafından sevilen bir isim olduğu belirtilen Güven için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kürlü de yayımladığı mesajda, “Kıymetli öğretmenimiz Gürol Güven’e Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bugün okul bahçelerinde bayraklar yarıya inmedi belki ama öğrencilerin yüzündeki ifade çok şey anlatıyordu. Bazı kayıplar sadece bir aileyi değil, bir okulun bütün koridorlarını etkiliyor. Ve geriye…