Köyceğiz’in Gülpınar Mahallesi’nde bir kişi, sel sularının kapladığı yolda kano ile ilerledi. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bölgedeki su seviyesinin ulaştığı boyutu da gözler önüne serdi.

METREKAREYE 158 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte metrekareye 158 kilogram yağış düştü. Debisi artan Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak dereleriyle beslenen Köyceğiz Gölü’nün su seviyesi yükseldi. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını yaşandı.

TARIM ARAZİLERİ VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Muğla genelinde ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar sera zarar gördü. Ayrıca 44 ev ve iş yeri ile 3 alabalık çiftliği su baskınından etkilendi. İki araçta hasar oluşurken, 20 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sel nedeniyle 3 ahırda hasar meydana geldiği; 8 küçükbaş, 50 kanatlı hayvanın, 100 kovandaki arıların ve 35 ton çiftlik balığının telef olduğu bildirildi.

14 NOKTADA YOL VE KÖPRÜ HASARI

Kent genelinde 14 ayrı noktada köprü ve yollarda hasar oluştuğu, iki bölgede ise toprak kayması meydana geldiği açıklandı. Ulaşımın bazı güzergâhlarda alternatif yollardan sağlandığı belirtildi.

Muğla Valiliği koordinesinde; kaymakamlıklar, belediyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin sahadaki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.