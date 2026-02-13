Alanya’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, kent merkezinden mahallelere kadar geniş bir alanda günlük yaşamı zorlaştırdı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle düşük kotlu bölgelerde yollar göle döndü. Rögarların taşmasıyla birlikte bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden su birikintilerinin olduğu noktalara ilişkin görüntüler paylaştı.

AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaçlar maddi hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen ekipler, devrilen ağaçları kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

Can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EKİPLER SAHADA

Alanya Belediyesi ekipleri ile itfaiye birimleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması yürüttü. Ana arterlerde biriken suyun tahliyesi için vidanjörler devreye alındı. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji’nin daha önce yaptığı kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı</strong> sonrası özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

TURİZM VE TRAFİK ETKİLENDİ

Olumsuz hava koşulları, turizm hareketliliğinin sürdüğü bölgelerde de etkisini gösterdi. Bazı işletmeler erken saatlerde kepenk kapatırken, sahil bandında yürüyüş yapan vatandaş sayısında belirgin azalma gözlendi.

Kent içi trafikte ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Özellikle ana arterlerde oluşan su birikintileri, ulaşımı yavaşlattı.

Yetkililer, hava koşullarının gün içinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek gelişmelerin resmi kanallardan takip edilmesini istedi.