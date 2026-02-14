Süper Lig'de sezonun en kritik virajlarından biri bu akşam Papara Park'ta dönülüyor. Tarihi rekabet, saha içi ve saha dışı gerilimlerle bilinen Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe ve evinde taraftarına derbi zaferi hediye etmek isteyen Trabzonspor sahaya çıkıyor. Futbolseverler "İlk 11'ler açıklandı mı", "Maçın hakemi kim" ve "Derbi saat kaçta" sorularına yanıt arıyor.

Saatler 20:00'yi gösterdiğinde Türkiye'de hayat duracak. Bir yanda Jose Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, diğer yanda bordo-mavili fırtına... 14 Şubat Sevgililer Günü'nde futbolseverlerin tek aşkı bu derbi olacak. İşte Trabzon'daki dev maça dair son dakika gelişmeleri.

Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisi Saat Kaçta?

Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı dev mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi (bugün) akşamı oynanacak. Hakemin ilk düdüğü saat 20:00'de çalacak.

Dev Maç Hangi Kanalda? Şifresiz mi?

Milyonların takip edeceği karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı, dakika dakika goller ve tartışmalı pozisyonların analizi ise anlık olarak sayfamızda olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLUYOR! (Son Dakika)

Tedesco ve rakip teknik heyet kadrolarını şekillendirdi. Maç saatine kısa bir süre kala muhtemel 11'ler ve son duyumlar şu şekilde:

Trabzonspor (Muhtemel 11): Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Okay Yokuşlu, Visca, Ozan Tufan (veya Bardhi), Trezeguet, Banza.

Fenerbahçe (Muhtemel 11): Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri (veya Dzeko).

Tedesco'nun Zor Sınavı ve Nottingham Forest Detayı

Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanın hemen ardından 19 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Tedesco'nun, hem derbiyi kazanmak hem de takımı Avrupa maçına diri saklamak adına nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Ancak Portekizli hoca için şu an tek hedef Trabzon deplasmanından 3 puanla çıkmak.

Maçın Hakemi ve VAR

TFF tarafından atanan hakem kadrosu, bu yüksek gerilimli maçta düdük çalacak. VAR odasındaki isimler ise maçın kaderine etki edecek kritik kararları inceleyecek.